灣區周末迎熱浪 內陸溫度最高可達105℉

灣區本周將再現熱浪。（美聯社）

在經歴了一個溫和的春天之後，本周晚些時候整個灣區 的氣溫預計將穩步上升。到本周末，灣區許多城市將出現90度以上的熱浪 ，利佛摩（Livermore）和其他內陸地區的溫度最高可達105度。

在氣候變暖的同時，一系列的極端天氣事件正在美國和世界範圍內展開。天氣預報，鳳凰城（Phoenix）有可能打破其連續18天超過110度的歴史紀錄，到9日已經連續10天，預計未來幾天有可能達到115度以上。拉斯維加斯（Las Vegas）預計到周末將達到117度；佛羅里達礁島群（Florida Keys）附近的海洋表面溫度達到了前所未有的95度。

國家氣象局（National Weather Service）預測，加州 的中央谷地區（Central Valley）在未來一周也將被烤焦，貝克斯菲（Bakersfield）和瑞定（Redding）預計本周末將達到114度。沙加緬度（Sacramento）將達到109度，而死亡谷（Death Valley）可能高達128度，這將是地球上有史以來最高的溫度記錄。

與此同時，加拿大的數百場野火仍在繼續，今年到目前為止已有2270萬畝被燒毀。火災產生的煙霧，在最近幾周給美國城市帶來了嚴重的健康危害。

炎熱的天氣在夏天是正常的。但是，科學家們說，今年的聖嬰現象（El Niño），加上氣候變化的持續影響，正在使乾旱、熱浪和野火危險變得更加嚴重，增加了公共衛生威脅和對野生動物的威脅。

根據一些測量，上周有三天打破了有現代紀錄以來的全球日平均溫度。許多氣候研究人員說，2023年很可能打破有史以來最溫暖年份的另一個紀錄。

今年到目前為止，灣區基本上躲過了嚴重的高溫。在今年迄今為止最熱的一天，7月1日，利佛摩達到107度，聖他路羅莎（Santa Rosa）104度，聖荷西（San Jose）94度，屋崙（Oakland）80度，舊金山（San Francisco）77度。

本周晚些時候，灣區許多城市的氣溫將上升到80和90度，內陸地區達到100度以上，該地區仍將比中央山谷低10至20度。沿海的雲，以及從海洋吹向陸地的微風，提供了一種天然的空氣調節。

目前火災風險仍然相對往年較低，這也是由於潮濕的冬季天氣，增加了灌木和樹木的水分含量。內華達山脈的一些地區仍然被白雪覆蓋，包括優勝美地（Yosemite）國家公園的高地。到秋季晚些時候野火的風險將增加。