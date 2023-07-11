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舊金山紀事報：宏都拉斯毒販接管毒品市場 搭公共交通工具「上班」

編譯廖宜怡／綜合報導
舊金山紀事報報導，舊金山毒品市場現在已被宏都拉斯移民掌控。（美聯社）
舊金山紀事報報導，舊金山毒品市場現在已被宏都拉斯移民掌控。（美聯社）

根據舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，在墨西哥毒梟的協助和支持下，舊金山毒品市場已經被來自宏都拉斯的毒販所占領。

紀事報表示，舊金山因改革保釋制度，導致移民和犯罪政策變得寬鬆，因此被宏都拉斯毒販鎖定為目標。這些宏都拉斯人透過經過高度協調的組織及龐大的人數排除了競爭，控制了惡名昭彰的田德隆區（Tenderloin）和南市場街區（South of Market）的毒品交易市場，成為當地主要販毒者。

舊金山市長布里德告訴紀事報，這些宏都拉斯移民像上班一樣，經常乘坐公共交通工具前往街頭交易站。

一名不願透露姓名的毒販對紀事報說：「舊金山和宏都拉斯一樣，最大的問題在於他們都不驅逐毒販。許多人選擇到舊金山來販毒，是因為它是一個庇護城市，就算被抓，也很快就會被釋放。」

舊金山的「縣市難民條例」（City and County of Refuge Ordinance）將自己定義為庇護城市，在絕大部分情況下，禁止市府雇員協助美國移民和海關執法局（US Immigrations and Customs Enforcement，簡稱ICE）進行調查，並禁止ICE在警方逮捕移民後介入。

紀事報的調查發現，舊金山大部分的宏都拉斯毒販都來自宏國的西里亞谷（Siria Valley），他們通常會招募家人或朋友加入販毒工作，因為他們認為家人和朋友較可信任。宏都拉斯移民首先透過人口走私販子協助他們進入美國，然後共同居住在東灣屋崙的公寓和房屋中，每日搭乘公共交通工具前往舊金山販毒。

宏都拉斯毒販的毒品是由為墨西哥販毒集團工作的人提供，賣的大部分是摻有高劑量芬太尼（fentanyl）的藥物。毒販稱，他們每日的收入從300到700元不等，但部分要分給街頭合夥人，供應毒品者也會抽成。

調查發現，自去年年初以來，已有200多名宏都拉斯移民因在舊金山販毒被捕。前聯邦緝毒局（US Drug Enforcement Administration）舊金山地區探員夏儂（Wade Shannon）表示，宏都拉斯毒販是在新冠疫情居家避疫期間，在墨西哥販毒集團的支持下，開始接管舊金山毒品市場。

在2018年到2022年之間，因在舊金山販毒被定罪的人至今只有6%，其他案件不是還在處理中，就是以較輕的指控達成認罪協議。調查發現，毒品交易的平均刑期為168天。

舊金山 毒品 移民

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