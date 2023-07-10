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米慎區「山地炸彈」滑板集會 上百人被捕 引發輿論譁然

記者李怡／舊金山報導
案發地點附近的米慎區多洛瑞斯公園（Mission Dolores Park）。（公園官網）
案發地點附近的米慎區多洛瑞斯公園（Mission Dolores Park）。（公園官網）

舊金山警方8日晚間在米慎區多洛瑞斯公園（Mission Dolores Park）附近逮捕了100多人，其中包括32名18歲以上的成年人和81名青少年。他們被指控非法集會、煽動騷亂和陰謀行動等罪名。這一事件9日引發了公眾和部分民選官員的震驚。

舊金山警方9日表示，8日在Dolores街與18街舉行的一年一度的山地炸彈（Hill Bomb）滑板集會，是未經許可和批准的非法集會活動。且參與人員在現場設置路障、燃放煙火、破壞公共交通、向警員臉上吐口水、暴力襲警、拒捕。在逮捕過程中，一群人向警察投擲金屬罐、玻璃瓶、煙霧彈和已點燃的煙火。舊金山消防局隊員趕到後撲滅煙火引發的火災。

周六晚間舊金山警方對集會青年進行逮捕。（Kyle Martin供圖）
周六晚間舊金山警方對集會青年進行逮捕。（Kyle Martin供圖）

當晚警察命令集會人群解散，但晚上8時10分左右，有200多人聚集在第18街和Dolores街，開始拆除路障，並接連破壞塗鴉了三輛Muni公車。隨後警方展開大規模的逮捕行動。

舊金山警察局長史考特9日表示，舊金山不會容忍這樣破壞行為。她感謝警員們採取行動，追究公然尋釁滋事者的法律責任。值得慶幸的是，事件未造成嚴重傷害。

集會青年連續破壞了三輛Muni公車後，警方隨即展開逮捕行動。（Kyle Mart...
集會青年連續破壞了三輛Muni公車後，警方隨即展開逮捕行動。（Kyle Martin供圖）

舊金山市議員潘正義（Dean Preston）當天表示，對警方大規模逮捕青少年行動不滿，並稱警方是「濫用權力、浪費金錢，給年輕人造成創傷」。

市議員孟達文（Rafael Mandelman）則支持舊金山警局所作出的反應：「多年來，山地炸彈事件一直對財產和人員造成很大傷害，還曾造成至少一人死亡的慘劇。在這種情況下，我認為市政府對今年事件的處理很恰當。」

本次舊金山警方大規模逮捕青少年的行為，也引發了民眾在社交媒體上的熱議。支持逮捕者認為，近來之所以青少年暴力犯罪頻發，源於他們對於權威沒有敬畏，希望通過逮捕和問責，讓他們知道尊重警察、尊重社會規則。

舊金山警方對集會青年進行逮捕。（Kyle Martin供圖）
舊金山警方對集會青年進行逮捕。（Kyle Martin供圖）

反對逮捕者則認為，在處理人群集會的問題時，警察不應該濫用權力和武器。如沒有發生超出交通管制的犯罪行為，集會者不應該受到這樣的監視和管制。

山地炸彈是一年一度的活動，來自灣區各地的滑輪愛好者與騎行愛好者聚集在米慎區，沿Dolores街競技，並引得眾多民眾駐足歡呼。在活動中引發的騷亂今年並非是第一次。去年，一名男子在山地炸彈活動中被刺傷，並引發了一場鬥毆。2020年，一名23歲的騎車人與一名輪滑者相撞後身亡。2017年，因舊金山警員逮捕了一位輪滑者，最後市府對後者進行了27萬5000元的賠償。

集會青年連續破壞了三輛Muni公車後，警方隨即展開逮捕行動。（Kyle Mart...
集會青年連續破壞了三輛Muni公車後，警方隨即展開逮捕行動。（Kyle Martin供圖）

舊金山 警察 暴力犯罪

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