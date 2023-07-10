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優勝美地遊客塞爆入口 華人妙招：下午入山避人潮

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優勝美地國家公園擠爆 考慮重啟預約制

編譯廖宜怡／綜合報導
優勝美地國家公園今年夏天被遊客擠爆，車輛大排長龍，園方不排除重新實施預約入園制。（電視新聞截圖）
優勝美地國家公園今年夏天被遊客擠爆，車輛大排長龍，園方不排除重新實施預約入園制。（電視新聞截圖）

在上周前往優勝美地國家公園（Yosemite National Park）之前，馬里蘭州居民哈利斯（Jeff Harris）就已經聽說今天夏天排隊進入公園的恐怖情景。

因此，他想盡了避開人群的辦法，和家人投宿在公園南門外的旅館，確保接下來五天每天上午都能是第一批進入園區的遊客。

優勝美地交通壅塞的現象並不罕見，但今年的混亂主要是冬季風暴導致道路必須進行維修、人們爭相前來觀看多年未見的壯觀瀑布造成的。

公園官員原本以為，今年夏天的管理工作應該能做得比以前好，但事實證明，這並非易事。因此，他們正在考慮，是否重新實施管制入園人數的預約制度。

優勝美地國家公園園長莫爾頓（Cicely Muldoon）說：「這個夏天的情況清楚表明，什麼都不做是行不通的，我們不能再這樣下去。這不是遊客在這個世界級景點應該獲得的經驗。」

莫爾頓表示，考慮到今年的人潮，公園明年夏天可能會重新啟動臨時預約入園制。不過，如果要永久實施，則必須等到公園最近啟動的遊客管理計畫得出結論後。公眾提出的初步意見顯示，有愈來愈多人支持長期實施預約入園制。

官員指出，受到就業市場人力短缺的影響，公園今年夏天的員工人數減少了約25%，目前約有760人。

優勝美地 哈利 就業

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