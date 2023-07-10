1背包客在優勝美地湍流中失蹤

美聯社7日報導，自加州 歷史性的冬季降雪開始融化以來，一名遠足者在優勝美地 （Yosemite）國家公園失蹤，他在一條寒冷而湍急的溪流中被沖走。

國家公園管理局在聲明中表示，海登‧克萊門諾克（Hayden T. Klemenok）在2日與團隊在上奇努爾納瀑布（Upper Chilnualna Falls）進行背包旅行時失蹤。聲明中說：「大約下午2點，他在與小徑交匯處附近進入了奇努爾納溪（Chilnualna Creek），目前不知道他的下落。」這一溪段位於優勝美地山谷以南約12英里，有一系列高達數百英尺的瀑布和小瀑布。

克萊門諾克的父母告訴舊金山紀事報，他的朋友們說，事故發生當天天氣很熱，這位來自加州佩塔魯馬市的24歲青年趴在地上濕臉時手滑進了水中。米雪兒‧克萊門諾克（Michelle Klemenok說：「這是任何父母或家庭都不應該遭遇的最糟糕的經歷。」

加州當局一直在警告公眾，今年河流、小溪和湖泊非常危險，因為水流非常湍急。官員表示，水溫非常冷，一個人可能在幾分鐘內失去肌肉控制。但儘管發出了警告，事故依然不斷。根據灣區 新聞集團的報導，自4月中旬以來，加州的河流中已有近20人溺水或失蹤，這一數據是從當地當局的報告中追蹤得來的。