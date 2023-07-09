七七抗戰86年 舊金山灣區僑界辦文物展

「舊金山灣區僑界紀念七七抗戰86周年暨文物展覽會」8日上午在金山國父紀念館舉行。 （記者劉先進／攝影）

一寸山河一寸血，十萬青年咸請纓。「舊金山灣區僑界紀念七七抗戰86周年暨文物展覽會」8日上午在金山國父紀念館舉行。

北加州 紀念七七抗戰暨慶祝台灣光復委員會主辦此次活動，協辦社團均為支持中華民國的僑團，包括：中華傳統文化協會、金山國父紀念館、中國國民黨駐美總支部、美洲洪門致公總堂、美洲秉公總堂、舊金山灣區三民主義大同盟、北加 州留台僑生聯誼會、北加州中華耆英聯合會、北加州華僑協會、矽谷國際傑人會等。

委員會主任委員林大銳說，1937年7月7日，日本 侵占盧溝橋，是中華民國歷史上永遠不會被遺忘的一天。國民黨政府領導全民抗戰八年，經歷重大會戰22次，大型作戰1100多次、小型戰鬥3萬8000多次，官兵傷亡322萬人，包括許多僑胞，共有268位將領殉國，平民死傷達2000萬人。蔣委員長以空間換取時間的策略，終於得到最後勝利，日本無條件投降，中華民國也列世界五大強國之一，中國人必須了解和記住這段近代歷史。

駐舊金山台北經濟文化辦事處副處長朱永昌說，1937年的七七盧溝橋事變，是對日抗戰的正式開始。在國民政府蔣委員長的領導下，八年抗日，浴血抗戰，軍民犧牲高達2000餘萬人，代價甚高。中華民國最終獲得勝利，廢除了不平等條約，提高國際地位，收復台灣。

中華總會館總董暨合和總會館主席謝躍池說，面對日本的無端侵略，中華民族的勇敢士兵和人民團結一致，保護國家。勇敢地與侵略軍隊戰鬥，堅持到最後。在混亂的戰爭期間，中華民族展現了卓越的韌性，堅定追求正義和自由的精神。他們忍受著巨大的困苦，做出了無數的犧牲，但他們拒絕屈服於野心的侵略者。以不屈不撓的精神奮鬥，捍衛著國家主權、民族安全和尊嚴，維護著中華民族自由和平的理想。

美洲秉公總堂總理周達昌說，當年八年抗日戰爭，損失300多萬國軍，2000多萬國民喪生，歷史的教訓不能忘，希望借助此次機會，緬懷英烈，勿忘歷史的教訓，免蹈覆轍，避免戰爭。每年此時，大家聚集一堂，緬懷先烈為了國家所付出的犧牲，而民主自由是普世價值，希望此次活動喚起大家對民主自由的重視。

金山國父紀念館董事長鍾維君說，抗日戰爭中，最重要的一場戰鬥是淞滬會戰。從1937年8月打到11月，共動員80幾個師，將近70萬人，日軍出動30萬，合計投入100萬。上海很多巷子，打得血肉模糊，極為慘烈。一批批國軍將士犧牲。國軍投入的大型戰鬥還有武漢會戰，長沙三次會戰。張自忠等頗多名將英勇犧牲。「請問在台灣，還有多少中學生、大學生記得這麼多？」

著名學者、評論家、歷史學家阮大仁說，七七盧溝橋事變，本來是地方事件，日軍連隊和國軍加強營起衝突，本可以解決。但蔣介石拒絕日本統治華北，讓中央軍入駐華北，出動五個師，日軍也投入軍隊。當時蔣介石並不知道，何應欽與日本華北駐屯軍司令官梅津美治郎簽署的「何梅協定」的具體內容，即中國駐軍應完全撤離河北。這相當於中國「破壞」了和平協定，於是抗日戰爭全面爆發。「抗日戰爭早打了四年，對中國最有利的是，德國打俄國，日本打俄國，中國打日本。」

金山僑教中心主任蘇上傑，北加州紀念七七抗戰暨慶祝台灣光復委員會創會會長鄭積森，國民黨中央委員王維，五洲洪門致公總堂盟長趙炳賢，金山國父紀念館館長陳夏儀，國民黨駐美總支部常委楊昆山、社會活動家楊海平等出席活動。