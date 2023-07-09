12小時多起槍擊、刺傷 東灣海沃市2死12傷

東灣海沃市（Hayward）獨立日國慶節當天12小時內，發生多起槍擊、刺傷事件，導致2人死亡，至少12人受傷。（電視新聞截圖）

KTVU和NBC電視台報導說，東灣海沃市（Hayward）獨立日國慶節當天12小時內，發生多起槍擊 、刺傷事件，導致2人死亡，至少12人受傷。

海沃警局發言人弗沃爾（Cassondra Fovel）說，警局接到的求助電話數量前所未有，「不僅僅是因為這是國慶日。當天有很多槍擊事件，還有一個刺殺事件，我們也依賴管轄範圍以外的資源支持。」

第一起凶殺案發生在4日晚上7時40分左右，地點在West Tennyson的一個購物中心停車場。一名男子被發現死亡，身上有多處刺傷。

晚上10時15分左右，至少有兩名槍手在 Manon Ave附近的Ranker Place開火。六人被槍擊，其中兩人受了重傷。弗沃爾說，六個受害者中，其中一個是槍手。

晚上11時25分，一名男子在Folsom Ave上捲入一場槍戰中，肩膀中槍。至少有一名槍手發射了通常用於AR-15步槍的子彈。

僅僅5分鐘後，在另一起路邊飆車雜耍事件中，一男子在邁阿密大道和佛羅里達街附近被槍殺。另有兩名受害者中槍受傷，兩人被汽車撞倒。

海沃市長薩利納斯（Mark Salinas）說，類似事件讓人難過。他說，警員本來準備在7月4日查緝非法煙火，但所有的暴力事件分散了警力。他表示，在海沃生活了一輩子，從未遇到過類似事情。「這傷害了整個城市。」