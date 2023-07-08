遠距工作讓灣區通勤人口大減逾30萬 影響甚鉅

遠距工作影響灣區通勤城市人口甚鉅。不過，隨著疫情控管逐漸鬆綁，許多公司要求員工返回辦公室，許多民眾表示樂觀，未來將有越來越多員工重返舊金山辦公室上班。(Getty Images)

疫情 之前的典型工作日，有數十萬通勤人口湧入舊金山 與矽谷，白天城市人口激增。然而，舊金山周間工作日人口在疫情期間減少20萬人，聖他克拉拉縣也流失通勤人口，街道與公交運轉站空蕩蕩、商店與餐館客人稀少，多項報告皆強調，遠距工作對灣區 通勤城市的影響相當大。不過，隨著疫情控管逐漸鬆綁，公司要求員工返回辦公室，民眾對未來將有越來越多員工重返辦公室上班表示樂觀。

根據「灣區新聞集團」(Bay Area News Group)的分析發現，與2019年相較，2021年舊金山典型工作日人口，減少了近21萬人，聖縣通勤工作人口則減少近11萬人。這兩個灣區最大的縣，被人口普查局稱為「通勤調整人口」(commuter-adjusted population)共減少超過30萬人，遠遠超過面積更大的洛杉磯近10萬通勤人口。

另一方面，尤其疫情推動了通勤人士留在家中工作，鄰近城市的郊區阿拉米達縣與康曲柯士達縣工作日人口，2019-2021年期間增加數萬人。

舊金山通勤人口的改變，是全美最受注目的城市之一。疫情爆發之前，舊金山上班時間人口增至110萬人以上，比居民數量多出約30%。但自2019年7月至2021年7月，舊金山白天通勤工作人口估算減少18%，聖他克拉拉縣減少5%。

自疫情以來，許多城市不僅是白天人口減少，在2021年疫情期間，舊金山、聖馬刁與聖他克拉拉縣的常住居民人口，也出現下降。

但是，鄰近地區成本較低社區，卻出現相反情況。其中以康曲柯士達縣白天人口增幅最大，增加5萬多人，增幅為5%。此一增長主要是由於有越來越多居民在家工作，以及前往附近城市舊金山與聖他克拉拉縣的通勤人口減少。

經濟政策智庫「灣區委員會經濟研究所」(Bay Area Council Economic Institute)研究經理萊茲(Abby Raisz)指出，灣區基本上擁有全國最多符合遠程工作資格的人力，有越來越多的人在家工作。根據報告，疫情之前，馬連縣在家工作員工比例為14%，是加州所有縣中最高的，2021年此一數字增至36%。同時舊金山有46%居民在家工作，超越馬連縣，名列第一。

不過，隨著疫情控管逐漸鬆綁，許多公司要求員工返回辦公室，舊金山市中心似乎正在復甦當中，許多民眾表示相當樂觀，未來將有越來越多員工重返城市裡面的辦公大樓上班。儘管有更多重返城市辦公的人口，可能帶來通勤和交通問題，但商業與居民都樂見城市繁華、榮景重現。