趙美心：近70%亞裔支持平權措施 有極端分子想製造對立

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）說，近70%的亞裔支持平權措施，亞太社區在歷史上受益於該措施。（記者劉先進／翻攝）

聯邦眾議員趙美心 （Judy Chu）在少數族裔媒體組織的座談會上表示，近70%的亞裔 支持平權措施，亞太裔社區在歷史上也受益於該措施。

趙美心說，聯邦最高法院裁決後，國會亞太核心小組、國會非裔核心小組和國會西班牙裔核心小組組成的三方核心小組立即站在一起，反對限制在高等教育招生中考慮種族因素。這些裁決對所有有色人種社區都是一個挫折。統計 顯示，近70%的亞裔支持平權措施，歷史上，亞太社區也受益於該措施。「有極端分子想讓時間倒流，重新在學校搞隔離，並利用我們作為楔子，讓亞裔社區與其他社區對立。」但是，「有色人種社區為增加所有人的公平和機會取得了巨大進展，作為國會亞太裔核心小組的主席，我不會讓裁決將這些進步前功盡棄，我與團結的民權和人權社區並肩作戰。」

趙美心表示，關於平權行動和學生債務減免的決定，高院更感興趣的，是讓主要是富人和有關係的人，獲取高等教育資源。法院為那些來自歷史上被邊緣化的社區的人，設置了巨大的新障礙，這包括亞裔。亞太裔社區並非單一的群體。來自低收入的第一代移民難民或原住民背景的亞太學生，已經被系統地剝奪了平等的教育機會，在被更高水準的教育機構接受時，將遇到更多的障礙。

在進入公共服務領域前，趙美心曾在社區學院教書20年。她說，「在K12教育系統中，並非所有學生都能獲得平等的機會。在多元和多樣的課堂環境中，學生們會學得最好，畢業時準備得更充分。整體的種族意識的招生政策，允許所有的學生，無論種族或族裔，都能說出他們是誰的完整故事，並有意義地參與一個繁榮的多種族民主參與中。」

趙美心說，拜登總統已宣布，政府包括司法部和教育部 將採取措施，以促進高等教育中的教育機會和多樣性。與上述三方核心小組夥伴一起，白宮將堅持為少數族裔服務機構爭取聯邦資金和支持。「我們將嚴格監督和打擊歧視的聯邦機構。我們將要求高等教育機構及其管理人員立即採取措施，對有色人種社區和服務不足的社區進行大力宣傳，確保多樣性仍然是這些機構的核心任務。」