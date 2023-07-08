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舊金山FBI警告：團夥網上扮兒童 誘騙進行性剝削

編譯組／舊金山7日電
舊金山FBI辦公室警告，在網上發現從事誘騙未成年人的性犯罪團夥。（美聯社）
舊金山FBI辦公室警告，在網上發現從事誘騙未成年人的性犯罪團夥。（美聯社）

聯邦調查局（FBI）駐舊金山辦公室周四（6日）發出警告，網上的捕獵者正在使用一種被稱為 「團體誘導」（group grooming）的策略，對兒童進行性剝削。

在 「團體誘導」中，一名捕獵者與至少另一名捕獵者合作，一起誘惑兒童，領導聯調局舊金山辦事處的特別探員特里普（Robert Tripp）這樣告訴媒體SFGATE。他說：「所有這一切的意義就在於：捕獵者正在試圖提高可信度，以便與潛在的受害者建立信任關繫。」

特里普說，這種策略開始於捕獵者假扮成兒童，在網上與其他兒童建立關係，之後交流變得越來越有性趣，目的是讓兒童製作性虐待視頻。

舊金山聯邦調查局辦事處在一份新聞稿中說，這些捕獵者團夥可能會脅迫兒童進行 「第一次性體驗」，包括製作性愛影視作品。聯邦調查局說，這些捕獵者還可能試圖說服兒童與他們見面，進行「親身的性虐待」。

特里普說，孩子們對在網上發現的潛在的捕獵者須「相當警惕」，但當捕獵者成群結隊冒充兒童時，網上的冒牌貨可以互相作擔保。全國各地的許多FBI調查都發現了這些團體誘騙者在社交媒體、視頻遊戲，以及其他可以交換影像的網絡平台上的這一活動趨勢。

特里普說，團體誘導活動幾乎 是「沒有限制」的，因為聯邦調查局已經看到這種策略對「所有年齡和性取向的兒童」都產生了影響。「只要孩子在網上有社交媒體，他們就是一個潛在的受害者，」他說。

特里普說，聯邦調查局已經確定大部分網上捕獵者是男性，但也有一些女性參與了這種活動。他說，參與團體誘導活動的成年人「真的沒有人口統計特徵」。誘騙者往往通過社交媒體平台相互認識，有時會將他們的關係繫轉移到暗網上。

為了防止對未成年人的在線性剝削，特里普說，父母應該與他們的孩子談論互聯網的安全問題，孩子們應該對任何從「正常」交談轉向性的在線討論，保持高度警惕。

如發現任何可疑的存在對兒童進行性剝削或虐待的情形，都應通過tips.fbi.gov與聯邦調查局聯繫，或通過800-843-5678向「國家失蹤及被剝削兒童中心」（National Center for Missing & Exploited Children）報告。

舊金山 FBI

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