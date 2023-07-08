遊民危機加劇 華大學者分析：主因住屋缺乏
「無家可歸是住房問題：結構性因素如何解釋美國模式」（Homelessness Is a Housing Problem: How Structural Factors Explain U.S. Patterns）一書的合著者、華盛頓大學建築環境學院房地產學助理教授科爾伯恩（Gregg Colburn），日前受Destination：Home邀請來到聖荷西演講，分享書中的重點內容，強調住房供應和負擔能力是導致遊民危機的根本原因。
科爾伯恩指出，心理健康、藥物濫用、家庭暴力、貧困等，雖然是導致個體成為遊民的重要因素，但這些問題實際上存在於各個社區，只不過對於生活在不同環境中的人，會產生不同的後果。
以貧困為例，底特律雖然是全美國最貧困的城市之一，但遊民比率遠低於舊金山、西雅圖等富裕城市。實際上，貧困地區的遊民比率往往較低。
「在舊金山、西雅圖，貧困所帶來的後果與在底特律、芝加哥或克利夫蘭的情形截然不同，」科爾伯恩說，「這並不意味著貧困不重要，而是意味著在非常非常富裕的地方，有遊民危機，因為它與住房有關。」
科爾伯恩表示，在舊金山、矽谷、西雅圖等地，因為沒有足夠的住房，獲得住房成為一場激烈的競爭，「你要與亞馬遜、臉書員工這些人爭奪住房。如果你在任何一個方面脆弱，比如有身體殘疾、失業、酗酒，或者因種族、民族或性取向而受到歧視，你就輸掉了比賽。」
科爾伯恩提到種族因素時指出，遊民中非裔占比更多，但遊民危機並沒有發生在非裔人口更多的城市，例如芝加哥，反倒是發生在西雅圖這樣以白人和亞裔為主的城市。
「種族不會導致遊民危機，種族主義會導致遊民危機。」科爾伯恩解釋說，「所有系統性問題，教育、就業、住房、刑事司法、醫療保健，結合在一起，會產生不成比率的結果。」
天氣和民主黨執政，也是常常被提起的造成遊民危機的因素，科爾伯恩分別舉出例子一一反駁。「達拉斯、鳳凰城、邁阿密天氣溫暖，卻沒有高比率遊民，波士頓天天氣很冷，但遊民比率卻很高。」「如果民主黨是罪魁禍首，為什麼芝加哥和克利夫蘭沒有出現遊民危機呢？ 還有聖路易斯、底特律、巴爾的摩？」
科爾伯恩指出，真正影響遊民數量的是租金和空置率，「當租金高時，遊民就多；當空置率低時，遊民就多，任何人都不應該感到驚訝。」他說，「沒有一個租金高、空置率低的城市，不存在遊民危機。」
科爾伯恩表示，住房市場緊張加劇了脆弱性，並導致遊民比率過高。就好比玩搶椅子這個遊戲，如果某人扭了腳最終沒有搶到椅子，根本原因，到底是他扭了腳還是沒有足夠的椅子？他警告稱，如果繼續將流落街頭歸結於個人因素，將會破壞社會預防和結束遊民危機的努力，為此他呼籲政府、社會對遊民問題有結構性的理解和應對措施。
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