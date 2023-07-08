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遊民危機加劇 華大學者分析：主因住屋缺乏

記者葛歆睿／聖荷西報導
「無家可歸是住房問題：結構性因素如何解釋美國模式」合著者、華盛頓大學建築環境學院房地產學助理教授科爾伯恩受邀來聖荷西演講，分享書中的重點內容。（記者葛歆睿／攝影）
「無家可歸是住房問題：結構性因素如何解釋美國模式」合著者、華盛頓大學建築環境學院房地產學助理教授科爾伯恩受邀來聖荷西演講，分享書中的重點內容。（記者葛歆睿／攝影）

「無家可歸是住房問題：結構性因素如何解釋美國模式」（Homelessness Is a Housing Problem: How Structural Factors Explain U.S. Patterns）一書的合著者、華盛頓大學建築環境學院房地產學助理教授科爾伯恩（Gregg Colburn），日前受Destination：Home邀請來到聖荷西演講，分享書中的重點內容，強調住房供應和負擔能力是導致遊民危機的根本原因。

科爾伯恩指出，心理健康、藥物濫用、家庭暴力、貧困等，雖然是導致個體成為遊民的重要因素，但這些問題實際上存在於各個社區，只不過對於生活在不同環境中的人，會產生不同的後果。

以貧困為例，底特律雖然是全美國最貧困的城市之一，但遊民比率遠低於舊金山、西雅圖等富裕城市。實際上，貧困地區的遊民比率往往較低。

「在舊金山、西雅圖，貧困所帶來的後果與在底特律、芝加哥或克利夫蘭的情形截然不同，」科爾伯恩說，「這並不意味著貧困不重要，而是意味著在非常非常富裕的地方，有遊民危機，因為它與住房有關。」

科爾伯恩表示，在舊金山、矽谷、西雅圖等地，因為沒有足夠的住房，獲得住房成為一場激烈的競爭，「你要與亞馬遜、臉書員工這些人爭奪住房。如果你在任何一個方面脆弱，比如有身體殘疾、失業、酗酒，或者因種族、民族或性取向而受到歧視，你就輸掉了比賽。」

科爾伯恩提到種族因素時指出，遊民中非裔占比更多，但遊民危機並沒有發生在非裔人口更多的城市，例如芝加哥，反倒是發生在西雅圖這樣以白人和亞裔為主的城市。

「種族不會導致遊民危機，種族主義會導致遊民危機。」科爾伯恩解釋說，「所有系統性問題，教育、就業、住房、刑事司法、醫療保健，結合在一起，會產生不成比率的結果。」

天氣和民主黨執政，也是常常被提起的造成遊民危機的因素，科爾伯恩分別舉出例子一一反駁。「達拉斯、鳳凰城、邁阿密天氣溫暖，卻沒有高比率遊民，波士頓天天氣很冷，但遊民比率卻很高。」「如果民主黨是罪魁禍首，為什麼芝加哥和克利夫蘭沒有出現遊民危機呢？ 還有聖路易斯、底特律、巴爾的摩？」

科爾伯恩指出，真正影響遊民數量的是租金和空置率，「當租金高時，遊民就多；當空置率低時，遊民就多，任何人都不應該感到驚訝。」他說，「沒有一個租金高、空置率低的城市，不存在遊民危機。」

科爾伯恩表示，住房市場緊張加劇了脆弱性，並導致遊民比率過高。就好比玩搶椅子這個遊戲，如果某人扭了腳最終沒有搶到椅子，根本原因，到底是他扭了腳還是沒有足夠的椅子？他警告稱，如果繼續將流落街頭歸結於個人因素，將會破壞社會預防和結束遊民危機的努力，為此他呼籲政府、社會對遊民問題有結構性的理解和應對措施。

遊民 西雅圖 租金

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