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社媒貼文 傳有人擬搶劫珠寶商 屋崙警方呼籲華埠注意防範

記者張曼琳／屋崙報導
社交媒體Instagram上流傳著一篇題為「灣區突襲（Bay Area Raid）」的帖子，具有潛在有組織性的團伙搶劫大型零售商，以及當地珠寶商的可能性。 （屋崙警方提供）
社交媒體Instagram上流傳著一篇題為「灣區突襲（Bay Area Raid）」的帖子，具有潛在有組織性的團伙搶劫大型零售商，以及當地珠寶商的可能性。 （屋崙警方提供）

屋崙華促會主席莊錦鎮（Stewart Chen）6日表示，華促會收到屋崙警局情報部門發布的警示稱，在社交媒體Instagram上流傳著一篇題為「灣區突襲」（Bay Area Raid）的帖子，提醒有組織性的團夥搶劫大型零售商以及當地珠寶商的潛在可能性。

警方提供的社交媒體帖子截屏中顯示，一個名為southbaysctivities的Instagram用戶，以「灣區突襲」為題寫道：「我們不做小企業，只做大公司。把武器留在家裡，更多的信息很快就會發布。這是一個不需要雜耍汽車就能參加的活動，歡迎大家，期待有超過150多人參與，一定會在那裡見到你們！」貼子頗具煽動性，疑似在召集幫派人士參與有計畫的搶劫行動。

該帳戶宣傳加州參議院通過法案將阻止所有員工對抗商店搶劫，鼓勵粉絲們去搶劫。（屋崙...
該帳戶宣傳加州參議院通過法案將阻止所有員工對抗商店搶劫，鼓勵粉絲們去搶劫。（屋崙警方提供）

這名為southbaysctivities的Instagram帳戶，共有5781名粉絲關注，雖然只發布過2則關於汽車雜耍（side show）的帖子，但上傳了數則動態消息，包括了大量關於搶劫行動的信息，以及將其懷疑為警察的帳戶公布，呼籲粉絲拉黑他們，甚至宣傳加州參議會通過法案將阻止所有員工對抗商店搶劫，鼓勵粉絲們去搶劫。

在另一篇帖子中還提到了或許會將「屋崙珠寶商」作為目標。屋崙警局情報單位負責人表示：「目前，沒有任何已知具體在屋崙市的目標地點，或是具體哪一間珠寶店。 以上的消息僅供參考。 請將此信息傳遞給您所在地區的利益相關者和商家。 隨著更多信息的出現，我們將提供更新。」

為southbaysctivities帳戶，共有5781名粉絲關注，雖然只發佈過...
為southbaysctivities帳戶，共有5781名粉絲關注，雖然只發佈過2則關於汽車雜耍的帖子，但上傳了數則限時動態，發布了大量關於搶劫行動的信息。（屋崙警方提供）

莊錦鎮表示，華埠社區回積極回應警方發布的提醒，現在已經通知巡邏義工在巡邏期間提高警惕，同時警方也已經在華埠部署了額外的警員、巡邏車輛等資源。

屋崙台山社安隊組織者馬作林向本報表示，已經派专人到Franklin街中山大厦对面街的三间、富兴中心一间以及10街永旺中心对面街一间，共五间金铺和六间银行在華埠經營的銀行转告這一信息，並按金門銀行的要求介紹令夜間保安。希望近期華埠商家們都可注重防範，在關門前處理好財物，將損失降到最低。

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