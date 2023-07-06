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同為憂鬱患者 李玟灣區歌迷：勇敢就醫勿停藥

記者張曼琳／灣區報導

全美山東同鄉會聯合總會會長、位於佛利蒙的先鋒汽車廠東主劉磊，也是輕度憂鬱症患者，5日在新聞中看到李玟因憂鬱症自殺去世時，感到十分震驚和唏噓。作為李玟的粉絲，他深感無論是在中國還是在美國，是明星還是普通人，都應該更深入瞭解憂鬱症症狀和正確的治療方式。

劉磊在電話裡告訴記者，李玟雖然出生在香港，但成長在舊金山灣區，90年代曾經活躍在舊金山華埠的選美比賽。令劉磊感到唏噓的原因之一就是，李玟「儘管在美國環境中長大，但似乎並沒有按照美國主流的治療憂鬱症的方式去治療。」

劉磊表示，他曾經有過三年同輕度憂鬱抗爭的經歷，也表示中國人作為一個「剛過吃飽飯的民族，」通常自己本人和家人都意識不到憂鬱症狀。

但很多華人移居美國後，甚至在美國出生的二代華裔，都有因適應不了環境變化或受到周邊人士的誤解，而患上憂鬱症。他說：「以前自己不懂，家人也不懂，久而久之壓力排解不了就患病了。」

他也透露，在他症狀最嚴重的時候，「每晚都翻來覆去睡不著，感到不快樂，什麼事情都不想做。」在意識到患病後，他堅持參加教會活動和好朋友聊天、鍛鍊身體，「最重要的是吃醫生開的藥，」繼而減輕憂鬱症狀，回歸了健康的正常生活。

劉磊表示，依據他的治療經驗，只要按時遵照醫囑，不停藥，就算憂鬱症無法痊癒，但不至於會走到自殺這一步。他猜測，可能李玟作為藝人，需要保持好身材，停了治療憂鬱症的藥，才釀成悲劇，而未必像外界所說是和其婚姻情況有關。

劉磊說，很多的華人在接受治療時很害怕藥物依賴，對於激素類藥物更是避而遠之。他表示，憂鬱患者是沒有胃口吃飯的，會迅速消瘦。但在服用治療藥物後，胃口會變好，也因此會發胖，他猜測可能是因為這一原因，耽誤了李玟的治療。

別怕丟臉 「憂鬱症非不治之症」

也因為李玟的逝世，讓劉磊想起在2003年同樣因為憂鬱症身亡的香港明星張國榮，感嘆20年後，悲劇再次發生，並以此呼籲美中兩國的華人，提高治療憂鬱症的意識，千萬不要因患上抑鬱病有羞恥感：「憂鬱症和其他任何疾病一樣，不是不治之症。只要得到應有的治療，就可以回到正常的生活。」

憂鬱症 李玟 華人

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