難忘李玟親民暖舉 攝影師曝珍貴舊照

攝影師紀慶川（右）分享昔日和李玟（左）在舊金山的合影。（圖：紀慶川提供）

華人天后李玟 輕生離去，在社區反響巨大。資深攝影師紀慶川在李玟年輕未出道時，就給李玟拍照。他對本報表示，非常悲痛李玟的離別。李玟為人有親和力、沒架子，且很念舊情。多年前在賭城拉斯維加斯開演唱會，還特地安排紀慶川的妹妹坐到第一排，近距離感受演唱會的魅力。

紀慶川回憶，很早就認識李玟一家人以及她的三姐妹，大家時常一起吃飯溝通，李玟喜歡吃廣東菜。李玟參加1991年舊金山華埠 獅子會妙齡小姐慈善選美活動並奪冠，他一路幫忙拍攝，拍下許多精采時刻。

紀慶川給本報提供了四張李玟年輕時的照片，其中三張，是他和李玟的合影。有一張是和李玟三姊妹的合影，以及他與李玟、二姊李思林比賽奪冠的合影。還有一張珍貴的照片，紀慶川坐在摩托車上，李玟站在旁邊，扶著車頭，是在舊金山的公園拍攝。可見他和李玟一家非常熟悉。

李家三姊妹李玟（左一）、二姊李思林（右一）、大姊李秋林（右二）與紀慶川合影。 （圖：紀慶川提供）

紀慶川說，李玟為人平易近人，沒有架子。成名後在拉斯維加斯舉辦演唱會，他還特地過去拍照，舞台上下到處跑，只為留下美好瞬間。得知他的妹妹要聽演唱會，李玟特地安排到第一排就坐，讓她近距離感受現場歌唱的能量。

舊金山華埠獅子會前會長李人芝說，李玟從舊金山出道，又奪得獅子會的妙齡小姐慈善活動冠軍，獅子會一直以她為榮，驚聞噩耗，特別震驚。參加妙齡小姐活動時，所有選手都要接受培訓，禮儀小姐說，李玟為人乖巧，訓練刻苦，「總是第一個到，最後一個走。」

2000年左右，李人芝任獅子會會長，試圖邀請李玟回來舊金山表演，但一直沒有聯絡成功，讓人遺憾。