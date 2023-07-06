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市長夫人私校獲聖市補助 市議員質疑：僅1校申請 非巧合

記者葛歆睿 / 聖荷西報導
聖荷西市議會以7比3的投票結果批准Cristo Rey San Jose Jesuit高中的80餘萬元撥款，引起爭議，市長馬漢的夫人在這所學校擔任校長，馬漢本人迴避了討論和投票。（記者葛歆睿 / 翻攝）
聖荷西市議會以7比3的投票結果批准Cristo Rey San Jose Jesuit高中的80餘萬元撥款，引起爭議，市長馬漢的夫人在這所學校擔任校長，馬漢本人迴避了討論和投票。（記者葛歆睿 / 翻攝）

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）夫人的私立學校，將從聖荷西市獲得86萬2000元的撥款，這在市議會上引起了爭議。實際上，這所學校與前市長和其他城市僱員同樣關係密切，一些官員質疑是否應該將納稅人的錢提供給私立的宗教學校。

聖市議會日前以7比3的投票結果批准了一項為期五年的撥款，為Cristo Rey San Jose Jesuit高中的勤工助學學生計畫提供資金。由聖市補貼教育費用，學生實習可獲得學分。市議員希門尼斯（Sergio Jimenez）、奧爾蒂斯（Peter Ortiz）、和坎德拉斯（Domingo Candelas）投了反對票，馬漢迴避了討論和投票。

馬漢的妻子西爾維婭·馬漢（Silvia Scandar Mahan）是Cristo Rey學校的校長。這是一所非營利性學校，旨在為聖市各地服務不足的學生提供支持。2012年，前市李卡多（Sam Liccardo）與妻子加西亞·科爾（Jessica Garcia-Kohl）共同創辦了這所學校。聖市副經理休伊（Rosalynn Hughey）是學校董事會成員。

「只有一個學校申請，我認為這不是巧合，」市議員奧爾蒂斯在議會會議上說，「在我看來，聖市正在編寫撥款，他們知道一個人可以申請。」

奧爾蒂斯指出，4月份發布的撥款競標，並不是一個競爭和透明的過程，因為它要求學校在8月之前制定勤工儉學計畫。這並沒有給公立高中，特別是投資不足的高中提供建立自己項目的機會。

奧爾蒂斯呼籲，應該改變一些措辭和撥款要求，以便公立學校、公立特許學校以及任何學校都有資格獲得這些補助。

助理城市經理威爾科克斯說（Lee Wilcox）表示，聖市聯繫了72所不同的高中，提醒他們這筆撥款，以確保競爭過程。根據市政府文件，只有6所學校了解了申請事宜，但沒有一間申請。

威爾科克斯認為，很多公立學區很難申請這樣的項目，因為他們沒有勤工儉學項目。而且根據章程規定，在某些方面甚至是完全禁止的。

馬漢在接受採訪時說：「在我加入該議會之前，聖市就與Cristo Rey合作多年，為低收入學生創造勤工儉學的機會。」他指出，他通過迴避來盡了自己的職責，這也是任何市議員避免利益衝突的標準做法。

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