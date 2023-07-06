推科技交流 台立委鍾佳濱抵灣區 將訪谷歌、微軟、亞馬遜

台灣立法委員鍾佳濱（中）到美西交流訪問，參訪谷歌總部，接下來還會到西雅圖亞馬遜、微軟總部參訪，了解智慧城市、ESG、AI與太空科技發展，推展台美的科技交流。（本報記者 ╱攝影）

台灣立法委員鍾佳濱至美西展開科技交流訪問，5日抵達舊金山灣區並召開記者會。鍾佳濱表示，這次來到美國，深刻感受到台灣僑胞的熱情與對台灣發展的期待。除了與僑胞交流之外，他也將到谷歌總部參訪。接下來還會到西雅圖亞馬遜、微軟總部參訪，了解智慧城市、ESG、AI 與太空 科技發展，以推動台美的科技交流。

鍾佳濱表示，烏克蘭戰爭讓大家了解低軌衛星在通訊上的重要性，台灣數碼發展部也將推動低軌衛星、強化網路韌性的兩年計畫。太空產業是台灣未來的重點發展項目之一，他作為台灣與亞太國會太空聯盟會長，過去在立法院內積極推動台灣太空產業的發展，也期待這次參訪能深入了解低軌衛星的通訊應用。

鍾佳濱表示，除了低軌衛星之外，谷歌、亞馬遜、微軟三大科技巨頭，近年來都積極投入雲端運算與AI運用，也致力實踐企業ESG 。雲端運算、AI 運用、低軌衛星，不像過去的發明如汽車、飛機、電腦能看得到、摸得到，而是隱身在各種服務、物件之後，成為未來人類社會的神經系統。他相信，這次的參訪不只有助於未來在立法院內推動相關政策，也能帶動台美更多的科技交流機會。

鍾佳濱表示，蔡英文總統、賴清德 副總統都相當重視台灣的能源自主以及太空科技發展，此次在美西與僑界座談，除說明自己在立法院就氫能、太空科技推動的問政成績外，也將就海外僑胞重視的2024大選情勢做意見交換。

鍾佳濱認為，賴清德副總統是目前眾多候選人之中，真正有心為台灣的長遠發展努力的人選。他期待海內外的台灣人都能夠支持賴清德成為總統，讓「賴總統」繼續帶領台灣向上提昇、走向世界。

鍾佳濱將於8日（周六）下午3時至5時在聖荷西台灣會館舉行主題為「台灣現況與未來」的演講暨座談會，分析台灣選情，介紹賴清德總統候選人的政策和台灣航太高科技相關產業在國際上的發展，並會在現場回答鄉親提問。

本次活動完全免費，主辦方會準備客家芋頭小卷和米粉湯招待與會者。如有興趣參與，請以簡訊的方式，向四位召集人報名。

報名方式（簡訊 / Text）：周信結：5106487198。李萍萍：4088576069。蔡曜燦：4326980928。Cathy：6692452842。