佛利蒙國慶遊行 陳時中與200位鄉親一起參加

北加州台灣同鄉聯合會會長張正邦表示非常榮幸可以邀請到陳時中加入遊行。（本報記者／攝影）

7月4日美國國慶這天，中華民國前任衛生福利部部長陳時中 ，受北加州 台灣同鄉聯合會邀請，與近200位鄉親一起參加了佛利蒙市國慶遊行，同行的還有金山灣區僑教中心主任莊雅淑。

陳時中透露，此次來美國是參加「2023年美西台灣人夏令會」，結束後特地來到金山灣區拜訪僑胞，一方面親自向去年選舉時回台灣支持他的鄉親致謝，另一方面呼籲大家在明年的總統競選中支持賴清德副總統。

陳時中（中）北加州台灣同鄉聯合會邀請，與近200位鄉親一起參加了佛利蒙市國慶遊行，同行的還有金山灣區僑教中心主任莊雅淑（右）。（本報記者／攝影）

今年是北加州台灣同鄉聯合會成立50周年，聯合會會長張正邦說：「非常榮幸今年可以邀請到陳時中前部長與我們一起遊行，感謝鄉親踴躍來參加，希望每一年都來跟我們一起遊行，慶祝美國國慶，慶祝美國跟台灣之間的友好關係」。

北加州台灣同鄉聯合會方陣由三名舉著美國國旗的旗手領隊，一輛裝飾有美國國旗的特斯拉Roadster電動跑車緊隨其後，接下來便是由近200人組成遊行隊伍。眾人身著綠色衣衫，牽著綠色氣球、手中揮舞美國國旗與聯合會旗幟，形成一片綠色海洋，浩浩蕩蕩，並一路高喊「台灣加油」、「US Go! Go! Go!」的口號。

陳時中與鄉親們一同走在隊伍中，手中還舉著中華民國國旗。他邊喊口號邊向夾道歡迎的僑胞鄉親們揮手。他表示自己是第一次參加美國國慶遊行，感覺十分熱鬧，「不同國家、人種都來參加。美國是一個文化大熔爐，大家在這裡過得都很愉快。」

開路的是一輛裝飾有美國國旗的特斯拉Roadster電動跑車。（本報記者／攝影）

當北加州台灣同鄉聯合會的隊伍走過司儀台時，廣播中特別介紹了陳時中台灣前衛生福利部部長的身分，強調美台的友好關係以及擁有共同的民主價值觀。

陳時中也表示，台灣與美國觀念相同，理念相同，一起合作，相信台美互相支持，關係一定會愈來愈好。

參加遊行的鄉親爭相與陳時中合影。（本報記者／攝影）

遊行隊伍中有幾名東灣同鄉會的鄉親舉著烏克蘭 國旗，上面印有「We Support Ukarine」字樣。舉旗的陳太太表示，台灣與烏克蘭同樣面臨強敵，因此有同理之心，特別藉此機會表達支持。「我們支持烏克蘭，烏克蘭也會支持我們。」

陳時中表示，台灣與美國觀念相同，理念相同，一起合作，相信台美互相支持，關係一定會越來越好。（本報記者／攝影）

遊行隊伍中有幾名東灣同鄉會的鄉親舉著烏克蘭國旗，上面印有「We Support Ukarine」字樣。（本報記者／攝影）

北加州台灣同鄉聯合會方陣由三名舉著美國國旗的旗手領隊。（本報記者／攝影）