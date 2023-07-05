佛利蒙國慶遊行 陳時中與200位鄉親一起參加
7月4日美國國慶這天，中華民國前任衛生福利部部長陳時中，受北加州台灣同鄉聯合會邀請，與近200位鄉親一起參加了佛利蒙市國慶遊行，同行的還有金山灣區僑教中心主任莊雅淑。
陳時中透露，此次來美國是參加「2023年美西台灣人夏令會」，結束後特地來到金山灣區拜訪僑胞，一方面親自向去年選舉時回台灣支持他的鄉親致謝，另一方面呼籲大家在明年的總統競選中支持賴清德副總統。
今年是北加州台灣同鄉聯合會成立50周年，聯合會會長張正邦說：「非常榮幸今年可以邀請到陳時中前部長與我們一起遊行，感謝鄉親踴躍來參加，希望每一年都來跟我們一起遊行，慶祝美國國慶，慶祝美國跟台灣之間的友好關係」。
北加州台灣同鄉聯合會方陣由三名舉著美國國旗的旗手領隊，一輛裝飾有美國國旗的特斯拉Roadster電動跑車緊隨其後，接下來便是由近200人組成遊行隊伍。眾人身著綠色衣衫，牽著綠色氣球、手中揮舞美國國旗與聯合會旗幟，形成一片綠色海洋，浩浩蕩蕩，並一路高喊「台灣加油」、「US Go! Go! Go!」的口號。
陳時中與鄉親們一同走在隊伍中，手中還舉著中華民國國旗。他邊喊口號邊向夾道歡迎的僑胞鄉親們揮手。他表示自己是第一次參加美國國慶遊行，感覺十分熱鬧，「不同國家、人種都來參加。美國是一個文化大熔爐，大家在這裡過得都很愉快。」
當北加州台灣同鄉聯合會的隊伍走過司儀台時，廣播中特別介紹了陳時中台灣前衛生福利部部長的身分，強調美台的友好關係以及擁有共同的民主價值觀。
陳時中也表示，台灣與美國觀念相同，理念相同，一起合作，相信台美互相支持，關係一定會愈來愈好。
遊行隊伍中有幾名東灣同鄉會的鄉親舉著烏克蘭國旗，上面印有「We Support Ukarine」字樣。舉旗的陳太太表示，台灣與烏克蘭同樣面臨強敵，因此有同理之心，特別藉此機會表達支持。「我們支持烏克蘭，烏克蘭也會支持我們。」
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