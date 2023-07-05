我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

花車遊行、吃西瓜比賽…歡度國慶 南加華人踴躍

加州2022年凶殺率下降5% 僅歷史最高點一半

佛利蒙國慶遊行 陳時中與200位鄉親一起參加

本報記者／佛利蒙報導
北加州台灣同鄉聯合會會長張正邦表示非常榮幸可以邀請到陳時中加入遊行。（本報記者／攝影）
北加州台灣同鄉聯合會會長張正邦表示非常榮幸可以邀請到陳時中加入遊行。（本報記者／攝影）

7月4日美國國慶這天，中華民國前任衛生福利部部長陳時中，受北加州台灣同鄉聯合會邀請，與近200位鄉親一起參加了佛利蒙市國慶遊行，同行的還有金山灣區僑教中心主任莊雅淑。

陳時中透露，此次來美國是參加「2023年美西台灣人夏令會」，結束後特地來到金山灣區拜訪僑胞，一方面親自向去年選舉時回台灣支持他的鄉親致謝，另一方面呼籲大家在明年的總統競選中支持賴清德副總統。

陳時中（中）北加州台灣同鄉聯合會邀請，與近200位鄉親一起參加了佛利蒙市國慶遊行...
陳時中（中）北加州台灣同鄉聯合會邀請，與近200位鄉親一起參加了佛利蒙市國慶遊行，同行的還有金山灣區僑教中心主任莊雅淑（右）。（本報記者／攝影）

今年是北加州台灣同鄉聯合會成立50周年，聯合會會長張正邦說：「非常榮幸今年可以邀請到陳時中前部長與我們一起遊行，感謝鄉親踴躍來參加，希望每一年都來跟我們一起遊行，慶祝美國國慶，慶祝美國跟台灣之間的友好關係」。

北加州台灣同鄉聯合會方陣由三名舉著美國國旗的旗手領隊，一輛裝飾有美國國旗的特斯拉Roadster電動跑車緊隨其後，接下來便是由近200人組成遊行隊伍。眾人身著綠色衣衫，牽著綠色氣球、手中揮舞美國國旗與聯合會旗幟，形成一片綠色海洋，浩浩蕩蕩，並一路高喊「台灣加油」、「US Go! Go! Go!」的口號。

陳時中與鄉親們一同走在隊伍中，手中還舉著中華民國國旗。他邊喊口號邊向夾道歡迎的僑胞鄉親們揮手。他表示自己是第一次參加美國國慶遊行，感覺十分熱鬧，「不同國家、人種都來參加。美國是一個文化大熔爐，大家在這裡過得都很愉快。」

開路的是一輛裝飾有美國國旗的特斯拉Roadster電動跑車。（本報記者／攝影）
開路的是一輛裝飾有美國國旗的特斯拉Roadster電動跑車。（本報記者／攝影）

當北加州台灣同鄉聯合會的隊伍走過司儀台時，廣播中特別介紹了陳時中台灣前衛生福利部部長的身分，強調美台的友好關係以及擁有共同的民主價值觀。

陳時中也表示，台灣與美國觀念相同，理念相同，一起合作，相信台美互相支持，關係一定會愈來愈好。

參加遊行的鄉親爭相與陳時中合影。（本報記者／攝影）
參加遊行的鄉親爭相與陳時中合影。（本報記者／攝影）

遊行隊伍中有幾名東灣同鄉會的鄉親舉著烏克蘭國旗，上面印有「We Support Ukarine」字樣。舉旗的陳太太表示，台灣與烏克蘭同樣面臨強敵，因此有同理之心，特別藉此機會表達支持。「我們支持烏克蘭，烏克蘭也會支持我們。」

陳時中表示，台灣與美國觀念相同，理念相同，一起合作，相信台美互相支持，關係一定會...
陳時中表示，台灣與美國觀念相同，理念相同，一起合作，相信台美互相支持，關係一定會越來越好。（本報記者／攝影）

遊行隊伍中有幾名東灣同鄉會的鄉親舉著烏克蘭國旗，上面印有「We Support ...
遊行隊伍中有幾名東灣同鄉會的鄉親舉著烏克蘭國旗，上面印有「We Support Ukarine」字樣。（本報記者／攝影）

北加州台灣同鄉聯合會方陣由三名舉著美國國旗的旗手領隊。（本報記者／攝影）
北加州台灣同鄉聯合會方陣由三名舉著美國國旗的旗手領隊。（本報記者／攝影）

眾人身穿綠色衣衫，牽著綠色氣球，手中揮舞美國國旗與聯合會旗幟，形成一片綠色海洋，...
眾人身穿綠色衣衫，牽著綠色氣球，手中揮舞美國國旗與聯合會旗幟，形成一片綠色海洋，浩浩蕩蕩，並一路高喊「台灣加油」、「US Go! Go! Go!」的口號。（本報記者／攝影）

陳時中 加州 烏克蘭

上一則

違規放煙火釀禍 當心保險不賠

下一則

野火肆虐 阻燃劑使用爆爭議

延伸閱讀

美南夏令會 陳時中分享抗疫歷程 授旗信賴台灣後援會各地分會

美南夏令會 陳時中分享抗疫歷程 授旗信賴台灣後援會各地分會
幼園拒代餵藥 高雄也傳幼兒受害 綠營自食其果

幼園拒代餵藥 高雄也傳幼兒受害 綠營自食其果
「老三魔咒」發威？侯友宜不能輕忽

「老三魔咒」發威？侯友宜不能輕忽
英系資政被控性騷 府稱沒調查權 黨內憂衝擊賴清德選情

英系資政被控性騷 府稱沒調查權 黨內憂衝擊賴清德選情
黑白集／外遇、不倫都升官 綠營會把性騷當回事？

黑白集／外遇、不倫都升官 綠營會把性騷當回事？

熱門新聞

錢伯斯在眾籌網站募款，述說車禍發生情況。（GoFundMe網站畫面）

特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情

2023-06-27 14:30
送餐司機？他是DoorDash共同創辦人。（美聯社）

年薪279萬元 DoorDash共同創辦人當「送餐司機」

2023-06-28 22:46
圖為聖荷西國際機場等候搭車離開機場的旅客。(記者孫愛薇╱攝影)

國慶長假班機大亂 求志願下機喊價1500元

2023-07-03 20:29
國家氣象局氣象專家默多克說，本周末，加州多地將感受到典型的夏日高溫，這是加州迄今為止的第一次出現大範圍的酷熱天氣。圖為相關氣象圖。（記者劉先進／翻攝）

氣象局專家：加州破100℉ 首次出現大範圍高溫

2023-07-02 02:20
灣區不只舊金山陷入毒品危機，聖荷西緊隨其後。（電視新聞截圖）

金山陷毒品危機 聖荷西恐步上後塵

2023-06-27 16:09
不少亞裔此前到最高法院參加有關起訴哈佛大學和北卡羅來納大學案件的聆訊會。（受訪者供圖）

大學招生考量種族 被最高法院判違憲 華人社區反應兩極

2023-06-30 02:20

超人氣

更多 >
20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房

20億元勁球獎得主 出門帶3保鏢 買車又買房
最帥星二代… 張智霖、袁詠儀愛子魔童 身高飆到一米九

最帥星二代… 張智霖、袁詠儀愛子魔童 身高飆到一米九
范瑋琪被抵制 演唱會門票1個多月賣不完

范瑋琪被抵制 演唱會門票1個多月賣不完
費城西南部社區發生大規模槍擊案 增至5死 2童傷 槍手落網

費城西南部社區發生大規模槍擊案 增至5死 2童傷 槍手落網
好心掏錢助人 中國女客在吉隆坡機場被騙上千美元

好心掏錢助人 中國女客在吉隆坡機場被騙上千美元