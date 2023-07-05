佛利蒙國慶遊行 華人組織積極參與

佛利蒙中文學校的遊行隊伍。（本報記者／攝影）

佛利蒙市7月4日舉行第24屆國慶遊行，儘管天氣炎熱，陽光耀眼，仍然不減民眾擠在路邊觀看並為隊伍歡呼的熱情。

參加本次遊行的隊伍據悉共有62支，其中也有許多華人 組織、社團，如北加州台灣同鄉會聯合會、華益社（Citizens for Better Community）、亞太公共事務聯盟（APAPA）、華人特殊兒童之友（FCSN）、佛利蒙中文學校、北美台灣一級棒聯盟（T-League）、美華童軍468團、少林寺文化中心（Shaolin Temple USA）。

佛利蒙市議員邵陽表示，作為華裔 民選官員看到此情此景非常欣慰。他指出，佛利蒙市亞太裔居民已經占比三分之二，而他所代表的第四區亞太裔居民占比更是高達四分之三，今天的遊行人們沒有缺席。

邵陽指出，佛利蒙被評為美國最幸福的城市，也是最適合養兒育女的城市。「從遊行隊伍中可以看到新移民 來到佛利蒙生活、紮根，而佛利蒙作為非常樂意接納像我們這樣的移民，讓我們有機會在美國國慶這樣一個重要的慶典上有一席之地，昂首挺胸，以主人翁姿態走在遊行隊伍當中，夾道觀看的民眾熱烈鼓掌歡迎」。