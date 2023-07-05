加州凶殺率下降5% 僅歷史最高點一半

2022年加州刑事司法統計報告數據顯示，2022年的凶殺率，相比2021年下降5%。圖為屋崙一次凶殺案後，有人在祭奠受害者。（記者劉先進／攝影）

州檢察長邦塔（Rob Bonta）日前發布2022年加州 刑事司法統計報告，數據顯示，2022年的凶殺率，相比2021年下降5%。加州凶殺案歷史最高點是1993年，儘管加州人口從1993年約3100萬膨脹到2022年的超過3900萬，但2022年的凶殺案數量大約是1993年凶殺案數量的一半。

邦塔此次發布的數據包含凶殺案、總體犯罪、武力使用事件報告、少年司法和犯罪槍枝統計等，包含的資訊反映了加州執法機構和其他刑事司法實體提交的2022年的統計數據。這些報告為政策制定者、研究人員、執法人員和公眾提供了關於加州刑事司法統計的重要全州資訊，以支持基於數據和分析的政策選擇，幫助保護所有加州人的安全和福祉。

凶殺率以每10萬人中的凶殺數量計算，2022年，加州每10萬人有5.7人被殺，低於2021年的6人，下降5%，也低於加州1993年每10萬人中12.9人的歷史高點。人口從1993年約3100萬膨脹到2022年超過3900萬，但凶殺案數量大約是當年的一半。

州司法廳每年都會發布關於加州各種刑事司法統計的年度報告。雖然全州的執法機構正在過渡到新的數據收集系統，即加州基於事件的報告系統（CIBRS），但今年的報告中提供的資訊格式與往年保持一致。正在進行的向基於事件的報告的過渡，將最終使執法機構能夠收集比以前使用了幾十年的傳統系統更深入的具體事件的資訊。例如，在傳統系統下，統計數據的收集通常採用 「層次規則」，即在一個犯罪事件中，只有最嚴重的犯罪行為才會被計算在統計之內。例如，如果在同一事件中發生了搶劫和凶殺，傳統系統只計算凶殺的統計報告。