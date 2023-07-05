國安法實施3年 僑學界：打擊港政經、教育、言論自由

中華傳統文化協會理事趙炳賢表示，國安法自從2020年6月30日生效的三年來，對香港國際形象、經濟發展、教育系統、政治環境和言論自由帶來諸多方面的負面影響。（本報記者／攝影）

舊金山灣區僑學各界1日聯合舉辦座談會，座談主題為：「港版國安法實施三周年，香港 到底失去什麼？」與會者表示，自北京港版國安法2020年6月30日生效三年來，對香港國際形象、經濟發展、教育系統、政治環境和言論自由帶來諸多方面的負面影響，希望香港當局在平衡國家安全同時，能顧及到人民的自由和經濟的繁榮。

中華傳統文化協會理事趙炳賢說，香港一直以來都是全球金融中心，國安法影響了外國企業和投資者對香港的信心，從而也影響了香港的經濟發展。2020年，香港GDP下降6.1%，是自1998年以來首次負增長。該法也對香港旅遊業、餐飲業等造成影響，因為國安法能套用在任何國籍的人身上，法律沒有標準，「它說你是（犯法）就是。不少旅客對到訪香港漸漸失去熱情，大大打擊香港核心經濟。」

香港教育體系一直被認識是開放和多元的，但趙炳賢表示，國安法影響了香港教育的自由和多元。教育局 要求學校加強對國安法的教育，比如，有計畫地移除教科書中有關「今日香港」和「三權分立」的概念，灌輸涉世未深的學生深信書本內容。甚至將中學文憑考試的「中文說話」考試取消，禁止學生訓練自主獨立和批判性思考。教育局也規定老師必須自我審查，禁止有任何政治立場或貶低中國的地方，打壓了教育的自由，給學生的思想自由和多元性帶來負面影響。

灣區僑領林炳昌表示，國安法讓不少善良居民日日焦慮、驚慌和恐懼。該法律試圖管理香港人的靈魂和思想，有人隨便說出一句不滿意的話語，就可能被指控為造反、顛覆國家政權。

中華民國 僑務委員呂玉貞說，國際社會普遍認為，國安法對香港自治權和民主價值產生了影響，引發了一些人對自由和權利受到限制的擔憂。希望國安法在妥善平衡國家安全的同時，也能確保香港繼續繁榮發展，保持國際城市地位，為香港居民提供繁榮和幸福的未來。 中華民國僑務委員呂玉貞說，普遍認為國安法對香港自治權和民主價值產生了影響，引發了一些人對自由和權利受到限制的擔憂。 （本報記者／攝影）

中華民國僑務委員魏德珍說，她自己經營房產投資，2020年國安法實施後，第一時間感受到許多香港人來金山灣區投資房地產，他們選擇離開香港，移民美國，表明對他們來說，民主和自由更難能可貴。香港的變化也提醒台灣人民，一定要捍衛中華民國，反對一國兩制，支持台灣和香港人民追求民主自由，守護普世價值。