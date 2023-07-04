我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山觀光纜車慶祝150年 5元日票任你坐

買好機票卻無法出國…美申請護照需等13周

安全施放煙火 灣區僅9城市獲准

編譯組
灣區今年國慶日只剩九個城市允許「安全」施放煙火。 （美聯社）
灣區今年國慶日只剩九個城市允許「安全」施放煙火。 （美聯社）

編譯組／灣區3 日電

隨著天氣變暖，加州正準備迎接一個猛烈的野火季節。在今年創紀錄的潮濕冬季迅速生長的草和灌木將變乾，變得更易燃燒而增加火災風險。因此，隨著7月4日假期的臨近，灣區的消防官員警告說，即使是 「安全和理智 」的煙火也有危險，並提醒居民，除了少數幾個城市，在全區範圍內，煙火是非法的。

這些少數灣區城市為：阿拉米達（Alameda）縣的都布林（Dublin）、紐華克（Newark）和聯合市（Union City）、聖馬刁（San Mateo）縣的柏斯菲卡（Pacifica）和聖布魯諾（San Bruno）、聖他克拉拉（Santa Clara）縣的吉爾洛（Gilroy）、蘇拉諾（Solano）縣的里約維斯塔（Rio Vista）和蘇森市（Suisun City），以及蘇諾瑪（Sonoma）縣的柯洛維德爾（Cloverdale）。

舊金山、康曲柯士達（Contra Costa）、納巴（Napa）和馬連（Marin）縣，煙火施放被完全禁止。

據加州消防廳（Cal Fire）稱，非法煙火包括瓶式火箭、羅馬蠟燭（Roman candles）、鞭炮和其他 「爆炸、升空或以不可控的方式在地面移動」的種類。

加州消防廳表示，在不允許的地區擁有或使用即使是 「安全和理智的 」煙花也是非法的。該局對使用、運輸或擁有非法煙花採取 「零容忍 」政策。違規者可能面臨最高5萬元的罰款和最多一年的監禁。

根據當局數據，在過去10年中，由煙火爆竹引發的火災在全州範圍內燒毀了2萬畝的土地，共造成5930萬元的財產損失，其中2570萬元的損失發生在2022年。

為了保持安全，加州消防廳建議首先檢查所在的地方是否允許燃放煙火，然後確保購買的煙火是經州消防局批准的。你應該只在戶外使用，並在使用前通讀說明；每次只點燃一個煙火，且一定要有至少一個成年人在場。

切勿在幹草或其他易燃物附近使用，並在開始前清理掉任何可能的易燃物。還應該在附近准備一桶水或水管。

為了防止受傷，加州消防廳提供了這些提示：在點燃導火索時，不要將身體的任何部分直接置於煙花裝置上方；點燃煙花後應立即後退幾步；切勿將煙火指向或扔向人；切勿用煙火做試驗；不要試圖重新點燃或 「修理 」煙火；燃放煙火時不要穿寬鬆的衣服；切勿將煙火放在口袋里。

加州 灣區 舊金山

上一則

國慶煙火 氣象局： 可能又是霧裡看花

下一則

Muni巴士、列車 5年拾獲2.1萬件遺失物

延伸閱讀

今年國慶煙火銷售再創新高 估上看24億元

今年國慶煙火銷售再創新高 估上看24億元
灣區高溫 國慶日轉涼爽 民眾不顧周末熱浪 湧向公園、購物中心

灣區高溫 國慶日轉涼爽 民眾不顧周末熱浪 湧向公園、購物中心
國慶假期僅70℉ 舊金山吸引灣區民眾避暑

國慶假期僅70℉ 舊金山吸引灣區民眾避暑
灣區國慶煙火、遊行 這裡看

灣區國慶煙火、遊行 這裡看
煙火表定時間僅供參考 當天機動調整

煙火表定時間僅供參考 當天機動調整

熱門新聞

錢伯斯在眾籌網站募款，述說車禍發生情況。（GoFundMe網站畫面）

特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情

2023-06-27 14:30
送餐司機？他是DoorDash共同創辦人。（美聯社）

年薪279萬元 DoorDash共同創辦人當「送餐司機」

2023-06-28 22:46
國家氣象局氣象專家默多克說，本周末，加州多地將感受到典型的夏日高溫，這是加州迄今為止的第一次出現大範圍的酷熱天氣。圖為相關氣象圖。（記者劉先進／翻攝）

氣象局專家：加州破100℉ 首次出現大範圍高溫

2023-07-02 02:20
灣區不只舊金山陷入毒品危機，聖荷西緊隨其後。（電視新聞截圖）

金山陷毒品危機 聖荷西恐步上後塵

2023-06-27 16:09
華人Wendy 外出旅遊，欣賞到不少美景。美中不足的是，預定的Airbnb太偏遠，房東未提前說清楚，走小路差點翻車。（受訪者供圖）

Airbnb訂房偏僻 華人迷途險翻車 最終掃興而歸 房東全額退款

2023-06-26 02:19
圖為聖荷西國際機場等候搭車離開機場的旅客。(記者孫愛薇╱攝影)

國慶長假班機大亂 求志願下機喊價1500元

2023-07-03 20:29

超人氣

更多 >
50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你

50歲以上每天該喝多少水？ 泌尿科醫生告訴你
護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

護照勿放隨身行李 以免碰到這種情況就糟了

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國

跑者、護士、郵差都愛 大塊頭球鞋Hoka征服美國
長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰

長島擬出新規 華人非法撈蟹恐遭重罰
國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往

國務院更新中國旅遊警示 建議重新考慮是否前往