安全施放煙火 灣區僅9城市獲准

灣區今年國慶日只剩九個城市允許「安全」施放煙火。 （美聯社）

編譯組／灣區 3 日電

隨著天氣變暖，加州 正準備迎接一個猛烈的野火季節。在今年創紀錄的潮濕冬季迅速生長的草和灌木將變乾，變得更易燃燒而增加火災風險。因此，隨著7月4日假期的臨近，灣區的消防官員警告說，即使是 「安全和理智 」的煙火也有危險，並提醒居民，除了少數幾個城市，在全區範圍內，煙火是非法的。

這些少數灣區城市為：阿拉米達（Alameda）縣的都布林（Dublin）、紐華克（Newark）和聯合市（Union City）、聖馬刁（San Mateo）縣的柏斯菲卡（Pacifica）和聖布魯諾（San Bruno）、聖他克拉拉（Santa Clara）縣的吉爾洛（Gilroy）、蘇拉諾（Solano）縣的里約維斯塔（Rio Vista）和蘇森市（Suisun City），以及蘇諾瑪（Sonoma）縣的柯洛維德爾（Cloverdale）。

在舊金山 、康曲柯士達（Contra Costa）、納巴（Napa）和馬連（Marin）縣，煙火施放被完全禁止。

據加州消防廳（Cal Fire）稱，非法煙火包括瓶式火箭、羅馬蠟燭（Roman candles）、鞭炮和其他 「爆炸、升空或以不可控的方式在地面移動」的種類。

加州消防廳表示，在不允許的地區擁有或使用即使是 「安全和理智的 」煙花也是非法的。該局對使用、運輸或擁有非法煙花採取 「零容忍 」政策。違規者可能面臨最高5萬元的罰款和最多一年的監禁。

根據當局數據，在過去10年中，由煙火爆竹引發的火災在全州範圍內燒毀了2萬畝的土地，共造成5930萬元的財產損失，其中2570萬元的損失發生在2022年。

為了保持安全，加州消防廳建議首先檢查所在的地方是否允許燃放煙火，然後確保購買的煙火是經州消防局批准的。你應該只在戶外使用，並在使用前通讀說明；每次只點燃一個煙火，且一定要有至少一個成年人在場。

切勿在幹草或其他易燃物附近使用，並在開始前清理掉任何可能的易燃物。還應該在附近准備一桶水或水管。

為了防止受傷，加州消防廳提供了這些提示：在點燃導火索時，不要將身體的任何部分直接置於煙花裝置上方；點燃煙花後應立即後退幾步；切勿將煙火指向或扔向人；切勿用煙火做試驗；不要試圖重新點燃或 「修理 」煙火；燃放煙火時不要穿寬鬆的衣服；切勿將煙火放在口袋里。