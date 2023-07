史大開課 研究泰勒絲創作

史丹福大學將開設研究泰勒絲創作的新課程,預料將成為學生選課熱門。(美聯社)

史丹福大學 最近計畫開設一門研究美國當紅女歌手泰勒絲(Taylor Swift)創作的課。而這門課的「教授」,竟然是該校一名大二學生。

即將升大二的史丹福大學學生傑福斯(Ava Jeffs)是泰勒絲鐵粉。她正在為該校英語系這門新課程設計教學內容,探討泰勒絲在其職業生涯中的歌曲創作。

傑福斯說:「這堂課的目的在深入研究泰勒絲每張專輯的歌曲創作藝術,了解其音樂參考的文學、其抒情體和故事敘述之間的相互作用。我們將對她每張專輯中的經典文學與詩詞進行比較,藉此加深對音樂敘事力量的了解。」

這堂名為「美國末代偉大詞曲創作者:穿越時代聽泰勒絲講故事」(The Last Great American Songwriter: Storytelling with Taylor Swift through the Eras)的課程,是繼史丹福大學今年初開設「回憶太清晰」(All Too Well)課程後的第二堂泰勒絲課程。

主修電腦的傑福斯表示,這堂課的靈感來自她對泰勒絲和音樂的熱愛。她說:「我是一個非常重視歌詞的人,我喜歡深入了解音樂的含意。」

為了讓這堂課獲得批准,傑福斯自己擬出教學大綱,聯絡了英語系幾乎每一位教授,直到教授麥格爾(Mark McGurl)同意擔任贊助者。傑福斯負責課程和教學,麥格爾則負責確保課程的學術完整性和給分。

史丹福大學發言人拉波特 (Luisa Rapport)說:「本校每季都會提供一些由學生發起的課程。這些課程被視為『活動課程』(activity course),允許學生探索他們感興趣的課題,或充實自我。」

學生修這類型課程只會獲得「滿意」或「不滿意」的評分,成績不會被計入總成績(GPA)。

即將升大三的史丹福學生萊利(Oriana Riley)也是泰勒絲粉絲,她很期待能修這堂課。萊利預料,這堂課在學生選課時,一定會引發「殊死戰」。

萊利說:「我認為泰勒絲是一位非常出色的說書人,是說書的典範,同時也是一位非常棒的原創音樂人,是年輕女孩學習的榜樣。」