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國慶長假熱浪來襲 灣區水上樂園湧避暑人潮

記者孫愛薇／南灣報導
吉爾洛花園水上樂園區擠滿前來戲水的民眾，涼亭一位難求。(民眾提供)
吉爾洛花園水上樂園區擠滿前來戲水的民眾，涼亭一位難求。(民眾提供)

舊金山灣區在迎接最冷的6月後，國慶日四天長周末假期，正遇上今年暑期第一波高溫。南灣高溫突破三位數，各地水上樂園與戲水公園等消暑設施湧入大量人潮。預期在國慶日當天天氣轉涼，舒適的氣候與長假將讓各地旅遊景點爆人潮。

在這個高溫來襲的長周末，免費的公立公園所附設的戲水區成為家庭的選擇之一。最受家庭歡迎的南灣戲水主題七海公園(Seven Seas Park)，經過長達幾個月的園內整修後，終於趕上第一波高溫來襲前重新開放。有家長表示，很高興公園能趕在暑假開始時開放，小朋友都很期待回到公園戲水。

還有家庭選擇在自家後院搭建水台與戲水設備，讓小朋友在家後院戲水。家長王繼萱表示，家中採購一個多功能遊戲桌，可以讓小朋友玩水有關的感官發展遊戲。另外還有水台跟泡泡機，小朋友在後院一次就可以玩三、四個小時，休息一下吃個點心又可以繼續玩。家長也可以同時在家裡做家事，一舉兩得。

另外南灣還有大美樂園（California's Great America）、吉爾洛花園（Gilroy Gardens）等都較具規模水上樂園，符合各年齡層的需求，在高溫警報下湧入許多前來消暑的民眾。家長表示，想在園內找到一個陰涼處放東西休息，都不是件容易的事情，需要在樂園開門那一刻就努力奔跑找到涼亭佔位。

加州州長緊急事務辦公室危機傳播和公共事務助理總監佩拉約（Diana Crofts-Pelayo）提醒:「民眾如果要下水游泳，務必要有接受過救援訓練的專業團隊在現場，以防戲水時發生任何意外。」

家長在自家後院搭建水台與戲水設備讓小朋友戲水。(民眾提供)
家長在自家後院搭建水台與戲水設備讓小朋友戲水。(民眾提供)

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