國慶長假航班大亂、機位超賣「自願下機」喊價1500元

圖為聖荷西國際機場等候搭車離開機場的旅客。(記者孫愛薇／攝影)

今年美國國慶適逢周二，許多公司行號與政府單位周一也放假，形成少見的連四天長周末假期。再加上新冠疫情 解封後的第一個暑假，根據美國汽車協會(AAA)估計國慶長周末有4320萬多旅客開車出遊，而有417萬旅客搭乘飛機，出遊人潮將會是近四年最多。

依據全球即時航班監控軟體FlightAware數據顯示，長周末四天，全美班機截至3日下午累計有近1萬8250班次誤點或取消，數以千計旅客受困全美各地機場。旅客想趁長假出遊的計畫被擁擠的交通打亂。

計畫在國慶長周末出遊的董小姐正好遇上航班大亂。她在聖荷西國際機場（ SJC）的閘門等候班機時，聽到隔壁飛往亞特蘭大 的班機閘門口在廣播徵求自願者，內容提到因為機位超賣，需要徵求自願者改搭乘晚上航班。只要願意放棄目前的機位改簽晚間班機，就可以獲得一千元的補償。如果願意改簽隔天的航班，還能另外補償旅館住宿費。

而董小姐自己搭乘飛往西雅圖 的班機，則是等到已經登完機，乘客都坐在座位時，機上開始廣播說機位超賣，徵求自願者改搭乘晚間或是明天的班機。由於還有購票乘客無法登機，一張自願者的票可以補償高達1500元。當時有兩位男子拿起行李走向空服員交談。但顯然談判未果，兩位男子又回到自己的座位。最後班機延遲將近半小時才起飛。

董小姐抵達西雅圖準備轉機時，也同樣遇上機位超賣狀況，候補名單高達十位。但這次地勤並沒有徵求自願者，而是直接讓乘客登機後起飛，也因此避免董小姐後續旅程的再度延誤。

董小姐表示，這趟長周末的旅遊機票，從4月開始，就收到大約五、六次的航班取消或改航班通知。在第一次收到改票通知時就開始膽顫心驚，很擔心後面的旅程會受到影響。

針對這次長周末混亂的搭機狀況，董小姐說：「感覺長周末出遊搭飛機就是心累，人多狀況多導致飛機都無法準點起飛。」

旅遊業內人士對機位超賣的狀況表示，航空公司為了更多營收，都會出現機票超賣狀況，賭某些乘客不會按時前往登機。但是如果遇到乘客比機位多時，航空公司就會做出補貼，讓自願改機下機的乘客獲得補償金，甚至提供住宿的補助。