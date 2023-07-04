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Muni巴士、列車 5年拾獲2.1萬件遺失物

編譯組／綜合3日電
2017年到2022年遺失在Muni巴士或列車上的物品達2萬多件。（美聯社）
2017年到2022年遺失在Muni巴士或列車上的物品達2萬多件。（美聯社）

從自行車到背包，從奇亞寵物（chia pets）到劍，舊金山的交通乘客在Muni巴士、火車和街車上留下了各種各樣的物品。

根據「紀事報」通過公共紀錄請求獲得的數據，2017至2022年期間，舊金山交通局（SFMTA）工作人員發現了近2萬1000件丟失或遺棄的物品，每月約有300件。

最常見的遺失物品是錢包和手機，占了留在Muni上的物品四分之一以上。自行車是進入前五名的最龐大的物品，約占找回的丟失物品的8%。進入前五名的是手機、錢包、包包、背包、單車。其次是身分證、鑰匙、卡片夾、銀行卡、眼鏡、公交卡及其他。

SFMTA對每件丟失的物品都有詳細的紀錄，由此產生的數據像是一個解釋舊金山現代生活的物品寶庫。在這些丟失的物品中，有一台卡拉OK機、一把砍刀、一件UPS制服、一台手持式吸塵器、一套手工火柴，甚至還有一盒未開封的成人玩具。

你可以上SFMTA網站查看2017年至2022年所有丟失和找回的物品，你甚至可能找到你忘在公共汽車或火車上的東西。如果你點擊了該物品，而它還沒有被捐贈、認領或處理，你就可以通過一個鏈接聯繫Muni或撥打311電話來試圖將其找回。

這些遺失物品是怎樣被SFMTA收集的？據SFMTA收入運營經理舒頓（Fred Schouten）稱，在每次行程結束時，司機都會記下乘客留下的物品。如果他們發現了什麽，就會將其轉移到當地的分部辦公室。然後，每隔幾周，分部辦公室就會將物品派往最終目的地，位於South Van Ness大道1號的舊金山市交通局總部。

無人認領的物品會被保留大約60天，之後，它們有的會被捐贈給基督教青年會（YMCA）和舊貨商店Goodwill，有的在其他情況下則會被扔掉。根據「紀事報」的分析，在過去六年中，25%的物品已經與它們的主人團聚。

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