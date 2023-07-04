金山地檢長謝安宜 再駁回警員開槍案

舊金山地檢長謝安宜駁回最後一起博徹思任內起訴的警員開槍案。圖為檔案照片。(Getty Images)

舊金山 地檢長謝安宜(Brooke Jenkins)已駁回對舊金山警察 肯尼斯(Kenneth Cha)槍擊 摩爾(Sean Moore)的指控，這是她於2022年當選後，自前地檢長博徹思(Chesa Boudin)承接三起警察槍擊案的最後一起。謝安宜已駁回所有三起警員開槍案件。

2017年1月6日，肯尼斯在摩爾位在舊金山海景區(Ocean View)家門口開槍射殺當時42歲的摩爾。事發之前，警方接到電話報案，摩爾敲打共用牆壁、違反「噪音騷擾」(noise harassment)限制令。摩爾患有精神分裂症、未持武器。根據錄影紀錄，事件經歷激烈對抗，肯尼斯同事在槍擊發生之前、試圖用警棍制服摩爾，但被打倒在地。

46歲德摩爾於2020年1月因與槍擊事件部分無關併發症死去。當時他因與無關槍擊案的罪名在聖昆汀州立監獄服刑。

摩爾過世一年多後，博徹思辦公室指控警員肯尼斯蓄意殺人罪、使用半自動槍械襲擊罪、個人使用槍械並導致嚴重身體傷害等罪名。博徹思當時表示，大眾仰賴警察遵守訓練並緩和局勢。但是相反，在短短八分鐘內，肯尼斯將一場非暴力衝突升級為奪走摩爾生命的案件，並指出摩爾手無寸鐵，且是在自己家中。肯尼斯並不認罪。

肯尼斯的律師布瑞爾(Scott Burrell)聽到謝安宜計畫駁回此案，感到鬆了口氣。他認為，此案一開始就不該被起訴，當檢察機關選擇政治而非遵守法律、證據與道德時，每個人都處於危險中，就像博徹思辦公室所做。

摩爾去世前，曾就該案起訴舊金山市，指控過度使用武力與其他違法行為。他在訴訟結束前過世，由他的父母承接訴訟、最終以325萬元與市府達成和解。然而，市府並未承認不當行為。

謝安宜在書面聲明表示，此案無法在超出合理懷疑範圍內承擔舉證責任，以證明肯尼斯沒有採取合理的自衛行動。

摩爾家庭律師伯瑞斯(John Burris)稱謝安宜的決定「非常令人失望」，並認為她的行事顯示「在有相當疑慮案件給了警察通行證」(giving officers a pass in very questionable cases)。