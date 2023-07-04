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舊金山一個月6槍擊案 治安雪上加霜

記者李怡／舊金山報導
圖為槍擊案發後，華埠附近的巡邏警車。（記者李怡／攝影）
圖為槍擊案發後，華埠附近的巡邏警車。（記者李怡／攝影）

舊金山警察局3日指出，舊金山市於1日晚間發生兩起槍擊案。其中一起在於華埠都板街。兩案共釀成一死一傷，案件正在進一步調查中。這兩宗槍擊案是近一個月以來，舊金山發生的第五和第六起槍擊事件。

舊金山警方表示，1日首起案件發生於當晚10時07分，接到報案稱華埠都板街(Grant Avenue)與柏思域街(Pacific Street)路口附近傳出槍聲。警員到場發現一名33歲男子中槍，立即搶救並送醫，所幸未造成生命危險，案件仍在調查中。

第二起發生於當晚11時30分左右，警方接報稱第3街與Kirkwood路口發生槍擊，警方到場後發現一名男子中槍，當場搶救無效身亡，案發地點是灣景區(Bayview)。警方未回應案件性質是否是隨機作案還是預謀案件。目前案件正在進一步調查中，任何有視頻證據或信息的居民，均可撥打415-575-4444，聯繫警方舉報熱線。

1日的兩起槍擊事件已經是舊金山市中心在近一個月內發生的第五和第六次槍擊案件。6月上旬的一個周五和周六晚間在舊金山市街頭發生的槍擊案件，分別造成九人和三人受傷。6月中旬的一個晚上在舊金山Bernal Heights發生槍擊。接連著就是父親節周日發生車對車槍擊案件。

雖然警察局表示，之前的四起案件的發生都不是隨機發生的，但隨著槍擊案件的不斷發生，舊金山的嚴格控槍立法已迫在眉睫。

舊金山市政府數據顯示，過去五年內舊金山市槍擊案件增加了74%，近900人受害，158人死亡。槍枝暴力每天都在奪走無辜的生命，摧毀了無數的家庭以及社區。舊金山市議員正在提出新立法，以保護市民安全，在公共場所禁槍，為居民帶來更多的安全感。

近日，舊金山市議員司嘉怡與市府律師邱信福聯合起草新法，以增加更多禁槍場所，如電影院、宗教拜會場所、餐廳等公共場所，均禁止攜帶槍枝。立法議案已提交市議會審議。

據了解，2023年迄今，全國已發生291起大規模槍擊事件，每年約有4萬3000位民眾死於槍殺。聯邦最高法院於2022年推翻了紐約州100多年來需要正當理由才能獲得隱藏持槍執照的法案，允許公共場所持槍。這一聯邦法的裁決對舊金山持槍情況產生了直接的影響，導致申請隱蔽持槍許可的人數激增。

舊金山 槍擊 警察

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