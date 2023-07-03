我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富衰退？滾動式衰退？美國經濟或許不會衰退

中國向俄國提供軍火證據？俄軍炮彈上印有簡體中文

國慶假期僅70℉ 舊金山吸引灣區民眾避暑

記者李怡／舊金山報導
周日，舊金山近海岸區域，海風吹來十分涼爽。（記者李怡╱攝影）
周日，舊金山近海岸區域，海風吹來十分涼爽。（記者李怡╱攝影）

受高壓脊氣流影響，灣區多地2日迎來百度高溫。唯有被海灣環繞著的舊金山，最高氣溫只有70華氏度，且伴有陣陣海風，體感溫度十分涼爽，因此吸引了眾多灣區居民前來避暑。

國家氣象服務局發出高溫預警顯示，周末聖荷西、聖他羅莎(Santa Rosa)和核桃溪等地，氣溫突破100度，利佛摩和康柯德達105度上下，比6月和7月日間平均值高20至25度。

舊金山市內當天最高氣溫只有70華氏度，最低氣溫58華氏度。正值國慶長周末，迎來多地家長帶孩子到舊金山避暑。

從山景城前來舊金山市中心遊覽的華人民眾趙亭表示，從周五起山景城便迎來高溫天氣，白天體感溫度超過百度。為防中暑，大人孩子均不想出門。正值暑期遇上國慶節長周末，必須要帶孩子出來玩，因此就選擇了灣區氣溫最低的城市舊金山。他對舊金山的遊玩體驗是這裡並沒有像電視報導中的不安全，但前來的遊客人數也不多。

趙亭表示，此次遊玩深感舊金山的物價非常高，自己和兒子簡單的吃了一餐午飯，就花掉了70多元。

自今年初舊金山迎來多次風暴天氣，且50多度的低溫天氣一直持續到周末。周日和周一難得迎來70度的溫暖天氣，舊金山市民對此還來不及換上夏裝。在舊金山的諾布山（Nob Hill）社區，可見路上行人中，年輕人已經從長褲長袖換成了短褲短袖或是裙裝。多數長者依舊穿長衫。

因為突然到來的的70度，市民對交通工具的選擇也有所改變。據27路公交車司機表示，下午3時前後的乘車人數比平常這個時段的乘客增加約一倍。

乘客Loria說：「平日我是步行或坐纜車到雜貨店。今天我必須乘坐有冷氣的公交車，不然我是不想出門的。」華埠一家冷飲店店員表示，中午時段店內加冰冷飲銷售比平日要多出了兩成。社區雜貨店的人員也表示，下午高溫天氣下，冰鎮水果和啤酒銷售速度變快。

舊金山一年一度的7月4日國慶煙花秀活動，將於周二在39號碼頭舉行。演出於晚上9時30分開始。煙花將從漁人碼頭（Fisherman’s Wharf）開始在駁船上向北燃放。

觀看最佳地點包括漁人碼頭、Cannery購物中心、吉拉德利廣場（Ghirardelli Square）、科伊特塔（Coit Tower）和天使島（Angel Island）均免費入場。舊金山交通局呼籲大家盡量乘坐公共交通進入市區，以免造成道路擁擠。

舊金山 高溫 灣區

上一則

灣區國慶煙火、遊行 這裡看

下一則

灣區高溫 國慶日轉涼爽 民眾不顧周末熱浪 湧向公園、購物中心

延伸閱讀

高院平權裁決 舊金山高校會盡力保持學生多元

高院平權裁決 舊金山高校會盡力保持學生多元
新埔國小少棒隊移地訓練 感受灣區第一波高溫來襲

新埔國小少棒隊移地訓練 感受灣區第一波高溫來襲
舊金山成為鬼城 是誰的錯？

舊金山成為鬼城 是誰的錯？
金山預算過關 安全、經濟並重

金山預算過關 安全、經濟並重
鼓勵建商蓋房 舊金山市長、議長聯手推新法規

鼓勵建商蓋房 舊金山市長、議長聯手推新法規

熱門新聞

錢伯斯在眾籌網站募款，述說車禍發生情況。（GoFundMe網站畫面）

特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情

2023-06-27 14:30
送餐司機？他是DoorDash共同創辦人。（美聯社）

年薪279萬元 DoorDash共同創辦人當「送餐司機」

2023-06-28 22:46
華人Wendy 外出旅遊，欣賞到不少美景。美中不足的是，預定的Airbnb太偏遠，房東未提前說清楚，走小路差點翻車。（受訪者供圖）

Airbnb訂房偏僻 華人迷途險翻車 最終掃興而歸 房東全額退款

2023-06-26 02:19
國家氣象局氣象專家默多克說，本周末，加州多地將感受到典型的夏日高溫，這是加州迄今為止的第一次出現大範圍的酷熱天氣。圖為相關氣象圖。（記者劉先進／翻攝）

氣象局專家：加州破100℉ 首次出現大範圍高溫

2023-07-02 02:20
灣區不只舊金山陷入毒品危機，聖荷西緊隨其後。（電視新聞截圖）

金山陷毒品危機 聖荷西恐步上後塵

2023-06-27 16:09
根據加州最新統計，年收入10.4萬元並獨自住在舊金山、聖馬刁或馬連縣的居民，將被列為低收入者，圖為灣區街景。（本報資料照片）

個人年收低於10.4萬 灣區舊金山、聖馬刁、馬連3縣列低收入

2023-06-24 02:19

超人氣

更多 >
走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕
巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊

巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊
紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元
通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄
台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下