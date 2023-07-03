我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富衰退？滾動式衰退？美國經濟或許不會衰退

中國向俄國提供軍火證據？俄軍炮彈上印有簡體中文

舊金山籌備APEC會議 商界力挺

記者李怡／舊金山報導
舊金山市長布里德與生物醫藥公司MEBO執行長徐鵬（Kevin Xu）。（記者李怡╱攝影）
舊金山市長布里德與生物醫藥公司MEBO執行長徐鵬（Kevin Xu）。（記者李怡╱攝影）

亞太經濟合作會議（APEC）將在今年11月於舊金山馬士孔尼展覽中心（Moscone Center）舉行。近日，舊金山市長布里德與市內商業代表在Salesforce中心舉辦籌備會議，以獲得當地商業代表支持。

今年11月，來自亞太地區的近500名國際商業領袖、上千位媒體工作者以及近灑滿萬名代表將匯聚舊金山，並圍繞「創造經濟機遇」（Creating Economic Opportunity）這一主題，就推動經濟發展的三大板塊展開討論：貿易投資、創新與數字化，以及兼顧可持續性和包容性的安全均衡發展。

布里德表示，舊金山有幸獲得加州和聯邦領袖的大力支持。感謝每一位名譽主辦委員會成員，他們將透過這一職務進一步加強與舊金山政府的合作，確保2023年APEC會議成功舉行。她有信心，在委員會成員與社會各界的共同努力下，舊金山將在全球舞台上大放異彩。

據舊金山市府文件資料，此次峰會預計將為舊金山帶來超過 5000 萬元的經濟效益。作為 2023 年 APEC 峰會的主辦城市，舊金山有超過 30萬4000間酒店客房、新裝修的馬士孔尼會議中心、數十個標誌性景點和文化體驗，以及世界一流的美食餐廳。這對舊金山當地居民、企業和遊客來說是巨大機會。

APEC成立於1989年，是亞太地區促進貿易投資、經濟增長和區域合作的主要論壇。美國希望通過參與APEC，進一步打造自由、公平和開放的經濟政策平台，為當地勞工、企業和家庭謀福祉。目前，參與APEC的21個成員經濟體共近30億人，占全球人口的近40％，以及全球貿易的近50％。

本次會議委員包括「榮譽議長」（Speaker Emeritus）裴洛西（Nancy Pelosi）、聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）、聯邦參議員帕迪拉（Alex Padilla）、加州州長紐森（Gavin Newsom）、加州副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）、加州財務長馬世雲（Fiona Ma），以及舊金山市府律師邱信福（David Chiu）。更多信息了解可登錄apec2023sf.org。

目前，峰會已得到華裔生物醫藥公司MEBO執行長徐鵬（Kevin Xu）捐出的100萬、華裔徐迅（Tony Xu）等創立的DoorDash公司捐出的50萬。Salesforce、Sutter Health各捐出100萬，以及社會人士的捐贈，共計籌款超過400萬，距布里德制定的籌款2000萬到2500萬目標還有一段距離。

舊金山 APEC 加州

上一則

灣區國慶日轉涼爽 民眾不顧周末熱浪 湧向公園、購物中心

下一則

聯邦眾議員謝安達訪世報 強調反仇恨犯罪

延伸閱讀

金山預算過關 安全、經濟並重

金山預算過關 安全、經濟並重
鼓勵建商蓋房 舊金山市長、議長聯手推新法規

鼓勵建商蓋房 舊金山市長、議長聯手推新法規
鼓勵建商蓋房… 舊金山推2新法規 降低可負擔公寓比例

鼓勵建商蓋房… 舊金山推2新法規 降低可負擔公寓比例
住房改革立法投票 布里德促審批開綠燈 盼8年建8萬新住房

住房改革立法投票 布里德促審批開綠燈 盼8年建8萬新住房
提供160單元 金門公園旁100%可負擔房動工

提供160單元 金門公園旁100%可負擔房動工

熱門新聞

錢伯斯在眾籌網站募款，述說車禍發生情況。（GoFundMe網站畫面）

特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情

2023-06-27 14:30
送餐司機？他是DoorDash共同創辦人。（美聯社）

年薪279萬元 DoorDash共同創辦人當「送餐司機」

2023-06-28 22:46
華人Wendy 外出旅遊，欣賞到不少美景。美中不足的是，預定的Airbnb太偏遠，房東未提前說清楚，走小路差點翻車。（受訪者供圖）

Airbnb訂房偏僻 華人迷途險翻車 最終掃興而歸 房東全額退款

2023-06-26 02:19
國家氣象局氣象專家默多克說，本周末，加州多地將感受到典型的夏日高溫，這是加州迄今為止的第一次出現大範圍的酷熱天氣。圖為相關氣象圖。（記者劉先進／翻攝）

氣象局專家：加州破100℉ 首次出現大範圍高溫

2023-07-02 02:20
灣區不只舊金山陷入毒品危機，聖荷西緊隨其後。（電視新聞截圖）

金山陷毒品危機 聖荷西恐步上後塵

2023-06-27 16:09
根據加州最新統計，年收入10.4萬元並獨自住在舊金山、聖馬刁或馬連縣的居民，將被列為低收入者，圖為灣區街景。（本報資料照片）

個人年收低於10.4萬 灣區舊金山、聖馬刁、馬連3縣列低收入

2023-06-24 02:19

超人氣

更多 >
走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕
巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊

巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊
紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元
通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄
台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下