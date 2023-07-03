舊金山籌備APEC會議 商界力挺

舊金山市長布里德與生物醫藥公司MEBO執行長徐鵬（Kevin Xu）。（記者李怡╱攝影）

亞太經濟合作會議（APEC ）將在今年11月於舊金山 馬士孔尼展覽中心（Moscone Center）舉行。近日，舊金山市長布里德與市內商業代表在Salesforce中心舉辦籌備會議，以獲得當地商業代表支持。

今年11月，來自亞太地區的近500名國際商業領袖、上千位媒體工作者以及近灑滿萬名代表將匯聚舊金山，並圍繞「創造經濟機遇」（Creating Economic Opportunity）這一主題，就推動經濟發展的三大板塊展開討論：貿易投資、創新與數字化，以及兼顧可持續性和包容性的安全均衡發展。

布里德表示，舊金山有幸獲得加州 和聯邦領袖的大力支持。感謝每一位名譽主辦委員會成員，他們將透過這一職務進一步加強與舊金山政府的合作，確保2023年APEC會議成功舉行。她有信心，在委員會成員與社會各界的共同努力下，舊金山將在全球舞台上大放異彩。

據舊金山市府文件資料，此次峰會預計將為舊金山帶來超過 5000 萬元的經濟效益。作為 2023 年 APEC 峰會的主辦城市，舊金山有超過 30萬4000間酒店客房、新裝修的馬士孔尼會議中心、數十個標誌性景點和文化體驗，以及世界一流的美食餐廳。這對舊金山當地居民、企業和遊客來說是巨大機會。

APEC成立於1989年，是亞太地區促進貿易投資、經濟增長和區域合作的主要論壇。美國希望通過參與APEC，進一步打造自由、公平和開放的經濟政策平台，為當地勞工、企業和家庭謀福祉。目前，參與APEC的21個成員經濟體共近30億人，占全球人口的近40％，以及全球貿易的近50％。

本次會議委員包括「榮譽議長」（Speaker Emeritus）裴洛西（Nancy Pelosi）、聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）、聯邦參議員帕迪拉（Alex Padilla）、加州州長紐森（Gavin Newsom）、加州副州長康伊蓮（Eleni Kounalakis）、加州財務長馬世雲（Fiona Ma），以及舊金山市府律師邱信福（David Chiu）。更多信息了解可登錄apec2023sf.org。

目前，峰會已得到華裔生物醫藥公司MEBO執行長徐鵬（Kevin Xu）捐出的100萬、華裔徐迅（Tony Xu）等創立的DoorDash公司捐出的50萬。Salesforce、Sutter Health各捐出100萬，以及社會人士的捐贈，共計籌款超過400萬，距布里德制定的籌款2000萬到2500萬目標還有一段距離。