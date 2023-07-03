煙火表定時間僅供參考 當天機動調整

施小姐去年觀看國慶煙火，一家最後再前往停車場時，觀看完煙火秀。(記者孫愛薇 ╱攝影)

每逢7月4日國慶日，全美各地都有國慶煙火的慶祝活動，舊金山灣區 也不例外。依照居民往年經驗，表定的煙火施放時間部分僅供參考。由於美國7月正值北半球日照時間較長的季節，煙火效果的完美展現需要等候完全天黑後才能施放，煙火秀施放時間會依照當天的狀況有所調整。

居住在山景城的施小姐，去年帶一家三口前往山景城海岸線露天劇場 (Shoreline Amphitheatre)觀看煙火。她表示要看煙火，停車是一件非常麻煩的事情。找好車位再走一段路靠近劇場等候煙火。如果是谷歌員工可以停公司停車場，非常方便。

去年的國慶日當晚她與一家人從晚間8時等候到9時多，因天氣冷差點放棄煙火秀。在走回停車場的途中，煙火秀卻突然開始，最後一家人在人來人往的停車場旁觀看完國慶煙火。她說，雖然等候很久，但是煙火秀很值得，今年仍想帶小孩子前往觀看。

多數的灣區市府都禁止私人施放煙火。東灣的聯合市市府雖沒有禁止市民放煙火， 但前提必須在市府規定的安全狀況下施放。

居住在聯合市的何小姐表示，因居住的城市在市府規定內准許放煙火，所以每到國慶，就可以看到鄰居從下午開始就把小椅子擺在家門口。到了夜裡就是鄰居小孩跟大人的派對，國慶煙火就是鄰里互動的好時機。因為不用到特定煙火施放點人擠人，何小姐預計今年國慶煙火還是會選擇在家門口看煙火，和鄰里聊天增進感情。