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灣區國慶煙火、遊行 這裡看

記者孫愛薇╱灣區報導
6月16到7月9日阿拉米達縣博覽會的晚間煙火秀，提醒民眾，博覽會煙火秀將在國慶日當天停放一次。(讀者提供)
6月16到7月9日阿拉米達縣博覽會的晚間煙火秀，提醒民眾，博覽會煙火秀將在國慶日當天停放一次。(讀者提供)

灣區各地將有國慶煙火秀、遊行和園遊會，還有全美最長的國慶遊行，各地舉辦的精采活動都預期將吸引眾多人潮，建議提早出發前往活動場地，避免人潮眾多車位不易尋找。

●阿拉米達國慶大遊行(Alameda )

第46屆年度阿拉米達縣國慶遊行是全美最長的遊行，從國慶日當天上午10時開始，這場全程3.3哩，超過170個隊伍，以及超過6萬名觀眾的盛大遊行活動，將是灣區國慶日活動中最受矚目的焦點。

●佛利蒙國慶遊行(Fremont)

位在東灣的佛利蒙國慶遊行，遊行將從上午10時開始。遊行將有第40號隊伍T-League北美台灣一級棒聯盟帶領新北市新埔國小少棒隊。以及由陳時中帶領的第53號隊伍北加州台灣同鄉聯合會在遊行行列中。

舊金山39號碼頭煙火秀(San Francisco Pier 39 )

舊金山在海濱碼頭舉行的煙火秀已成傳統，可遊玩碼頭裡的店家與美食同時，最後在晚間觀看國慶煙火，煙火將於晚上9時30分開始施放。施放地點在碼頭附近的船隻上，屆時煙火將會照映在海灣與碼頭相當美麗。

●蘇沙利度遊行和煙火秀(Sausalito)

蘇沙利度的年度遊行將於國慶日當天上午10時開始，Second st.和Main st.的交叉口為遊行起點，最後在鄧菲公園(Dunphy Park)結束。煙火秀於晚間9時15分開始，煙火施放地點位在加布里爾森公園(Gabrielson Park)，活動會有樂團表演、葡萄酒、啤酒與美食。

●山景城海岸線圓形劇場壯觀煙火秀(Mountain View Shoreline Amphitheatre)

山景城國慶煙火秀已來到第35屆。由於方便的地理位置，一直都是南灣民眾觀看國慶煙火秀的愛好之一，這屆依舊將由舊金山交響樂團以及歌手共同演出國慶表演，兩千個免費草地座位已經全數被索取，提供給山景城居民的折價票券仍可洽詢劇場售票處。

聖荷西阿爾馬登湖煙火節(Almaden Lake)

聖荷西阿爾馬登湖公園第八屆煙火節，將於晚間9時15分在聖荷西阿爾馬登湖(Almaden Lake)舉行，現場活動從下午3時開始，設有美食廣場、The Snarky Cats的表演和面部彩繪等家庭活動。

●大美洲樂園煙火秀（California's Great America）

想要從早玩到晚，不妨考慮大美洲樂園的煙火秀，先從樂園裡的遊樂設施玩起，晚上再看煙火就秀，結束一整天的國慶慶祝遊玩行程，樂園的煙火施放時間為晚間9時45分，最佳的觀賞位置將在樂園內的中央廣場觀看，入場需要給付門票。

灣區各地國慶日慶祝活動
灣區各地國慶日慶祝活動

樂園 舊金山 聖荷西

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煙火表定時間僅供參考 當天機動調整

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