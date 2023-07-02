聖荷西神祕屋 歡慶開放100周年

聖荷西溫徹斯特神祕屋6月30日慶祝對外開放100周年慶。（美聯社）

1923年6月30日，聖荷西 溫徹斯特神祕屋（Winchester Mystery House）首次對外開放其花園，承諾會在此舉辦舞蹈和音樂活動供當地民眾欣賞；然而民眾真正想看到的，其實是這棟維多利亞式豪宅的內部。

在神祕屋對外開放其花園後，一篇發表在信使先驅報（Mercury Herald）上的文章激起人們對這座房屋內部的興趣。這篇文章的作者描述了他在參觀房子內部時滋生的恐懼感，神祕屋後來進行大規模翻修，開始開放內部供人參觀，數十年來持續吸引世界各地的好奇者前來一探究竟。

溫徹斯特神祕屋執行董事麥格努森（Walter Magnuson）在6月30日舉行的100周年慶祝會上說：「在100年後的今天，這棟房屋還能繼續引起人們的共鳴，我們深感榮幸。100周年里程碑的慶祝活動與以往有些不同。過去，我們在慶典上談論的通常是屋主溫徹斯特（Sarah Winchester）和有關於她的故事。今天，我們要慶祝溫徹斯特神祕屋本身，以及這座歷史悠久的建築物的魅力。」

聖荷西市官員在紀念儀式上宣布6月30日為「溫徹斯特神祕屋日」（Winchester Mystery House Day），並埋下一個時光膠囊，等待下一個100年後揭曉。

溫徹斯特神祕屋多年來的參觀人數可能超過數百萬人，其中包括著名魔術師胡迪尼（Harry Houdini）曾於1924年造訪。神祕屋每年約有兩成的遊客來自所在地聖他克拉拉縣以外的灣區 ，超過四分之一來自外州，有趣的是，來自南加州 的遊客多於聖荷西本地。

數十年來，聖荷西居民對這座房屋又愛又恨。神祕屋於1974年被列為加州歷史地標，1996年被列為聖荷西地標。然而，有關屋主溫徹斯特對數字13的著迷和對招魂術的興趣，讓一個試圖擺脫舊金山陰影、建立自己形象的聖荷西感到尷尬。

事實上，神祕屋的整修工作至今仍持續進行，從一般的維護，到2020年初翻新餐廳，還增加開放景點。

作家基佛（Cassie Kifer）說：「我認為，人們對這裡的好奇心不會消失，因為它太獨特。人們渴望看到獨特的事物，尤其是在被現代發展所包圍、奇特的歷史地區和建築一直在消失的今天。」