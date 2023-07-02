我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯航取消航班 乘客困機場 CEO搭私人飛機挨轟

加州聖荷西居民包裹被偷了 竊賊竟是一隻野豬

聖荷西神祕屋 歡慶開放100周年

編譯廖宜怡／綜合報導
聖荷西溫徹斯特神祕屋6月30日慶祝對外開放100周年慶。（美聯社）
聖荷西溫徹斯特神祕屋6月30日慶祝對外開放100周年慶。（美聯社）

1923年6月30日，聖荷西溫徹斯特神祕屋（Winchester Mystery House）首次對外開放其花園，承諾會在此舉辦舞蹈和音樂活動供當地民眾欣賞；然而民眾真正想看到的，其實是這棟維多利亞式豪宅的內部。

在神祕屋對外開放其花園後，一篇發表在信使先驅報（Mercury Herald）上的文章激起人們對這座房屋內部的興趣。這篇文章的作者描述了他在參觀房子內部時滋生的恐懼感，神祕屋後來進行大規模翻修，開始開放內部供人參觀，數十年來持續吸引世界各地的好奇者前來一探究竟。

溫徹斯特神祕屋執行董事麥格努森（Walter Magnuson）在6月30日舉行的100周年慶祝會上說：「在100年後的今天，這棟房屋還能繼續引起人們的共鳴，我們深感榮幸。100周年里程碑的慶祝活動與以往有些不同。過去，我們在慶典上談論的通常是屋主溫徹斯特（Sarah Winchester）和有關於她的故事。今天，我們要慶祝溫徹斯特神祕屋本身，以及這座歷史悠久的建築物的魅力。」

聖荷西市官員在紀念儀式上宣布6月30日為「溫徹斯特神祕屋日」（Winchester Mystery House Day），並埋下一個時光膠囊，等待下一個100年後揭曉。

溫徹斯特神祕屋多年來的參觀人數可能超過數百萬人，其中包括著名魔術師胡迪尼（Harry Houdini）曾於1924年造訪。神祕屋每年約有兩成的遊客來自所在地聖他克拉拉縣以外的灣區，超過四分之一來自外州，有趣的是，來自南加州的遊客多於聖荷西本地。

數十年來，聖荷西居民對這座房屋又愛又恨。神祕屋於1974年被列為加州歷史地標，1996年被列為聖荷西地標。然而，有關屋主溫徹斯特對數字13的著迷和對招魂術的興趣，讓一個試圖擺脫舊金山陰影、建立自己形象的聖荷西感到尷尬。

事實上，神祕屋的整修工作至今仍持續進行，從一般的維護，到2020年初翻新餐廳，還增加開放景點。

作家基佛（Cassie Kifer）說：「我認為，人們對這裡的好奇心不會消失，因為它太獨特。人們渴望看到獨特的事物，尤其是在被現代發展所包圍、奇特的歷史地區和建築一直在消失的今天。」

聖荷西 加州 灣區

上一則

謝安宜訪華埠僑社 促加強治安

下一則

旺季到 優勝美地遊客爆滿

延伸閱讀

金山聖荷西居民包裹被偷了 竊賊竟是一隻野豬

金山聖荷西居民包裹被偷了 竊賊竟是一隻野豬
涉藏匿3.8萬磅煙火 聖荷西2男被捕

涉藏匿3.8萬磅煙火 聖荷西2男被捕
MLB回信聖市市長：拒解除巨人隊南灣領土權

MLB回信聖市市長：拒解除巨人隊南灣領土權
聖荷西州大教授捧原住民頭骨合照挨批 與校方和解請辭

聖荷西州大教授捧原住民頭骨合照挨批 與校方和解請辭
聖荷西市長聯名 籲解除巨人隊領土權

聖荷西市長聯名 籲解除巨人隊領土權

熱門新聞

錢伯斯在眾籌網站募款，述說車禍發生情況。（GoFundMe網站畫面）

特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情

2023-06-27 14:30
送餐司機？他是DoorDash共同創辦人。（美聯社）

年薪279萬元 DoorDash共同創辦人當「送餐司機」

2023-06-28 22:46
華人Wendy 外出旅遊，欣賞到不少美景。美中不足的是，預定的Airbnb太偏遠，房東未提前說清楚，走小路差點翻車。（受訪者供圖）

Airbnb訂房偏僻 華人迷途險翻車 最終掃興而歸 房東全額退款

2023-06-26 02:19
根據加州最新統計，年收入10.4萬元並獨自住在舊金山、聖馬刁或馬連縣的居民，將被列為低收入者，圖為灣區街景。（本報資料照片）

個人年收低於10.4萬 灣區舊金山、聖馬刁、馬連3縣列低收入

2023-06-24 02:19
終極格鬥冠軍賽總裁懷特表示，馬斯克和查克柏格對進行格鬥的態度十分認真。（Getty Images）

終極格鬥冠軍賽總裁：馬斯克與查克柏格非常堅持進行鐵籠格鬥

2023-06-24 21:18
灣區不只舊金山陷入毒品危機，聖荷西緊隨其後。（電視新聞截圖）

金山陷毒品危機 聖荷西恐步上後塵

2023-06-27 16:09

超人氣

更多 >
霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔

霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔
秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天

秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天
法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸

法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸
蘇州小伙20樓頂哭泣 路人喊「不跳不是人」…他跳下、他被拘

蘇州小伙20樓頂哭泣 路人喊「不跳不是人」…他跳下、他被拘
周潤發學英文奮鬥史 曾是小學課本題材

周潤發學英文奮鬥史 曾是小學課本題材