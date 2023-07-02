我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯航取消航班 乘客困機場 CEO搭私人飛機挨轟

加州聖荷西居民包裹被偷了 竊賊竟是一隻野豬

聖荷西居民包裹被盜 竊賊竟是野豬

記者葛歆睿 / 聖荷西報導
圖右下角，可見一隻野豬在離開時叼走了門口的包裹。（截取自視頻）
圖右下角，可見一隻野豬在離開時叼走了門口的包裹。（截取自視頻）

很多人都遇到過包裹被偷，但有時候偷包裹的不一定是人，而是動物。日前，聖荷西一戶居民遺失了一件亞馬遜的包裹，本想調監控看看竊賊是什麼人，卻看到包裹是被野豬叼走了。

「受害者」將這段影片上傳至了Viralhog.com。根據影片的信息，這起事件發生於6月17日晚上7時51分。上傳者配文寫道：「一群野豬搶走了我的亞馬遜包裹！」

事發的具體地址不詳，但從影片中可以判斷，並非人煙稀少的郊區獨立屋，而是Condo或者Townhome。前後一共出現7隻野豬，其中2隻體型較大，應該已經成年，其餘體型較小的應該是年幼的野豬，牠們就大搖大擺地穿梭在小區中，來到監控攝像頭前，之後便消失在盲區。不一會兒野豬們又重新出現在畫面中，可以清晰地看到，其中一隻小野豬嘴裡叼著一個亞馬遜的包裹，很快，牠們就走出了鏡頭外。

有居民表示，對野豬在聖荷西住宅區漫步感到驚訝，並擔心牠們是否危險。根據聖他克拉拉縣網站的信息，有上千隻野豬生活在聖市南部和東部的山麓上。牠們源自於歐洲傳入用於體育目的的野豬，以及逃脫的家豬建立的野生種群。

這些野豬重達數百磅，多年來，牠們毀壞了不少居民的草坪，破壞是有目共睹的，而且牠們非常聰明，已經學會如何避免被抓住，導致透過誘捕或狩獵控制野豬數量困難而且昂貴，牠們通常不具有侵略性，但人們還是應該保持距離。牠們感到威脅、走投無路、啟動防禦時，可能會發起衝鋒並且用鋒利的獠牙攻擊目標。

一共7隻野豬在聖荷西一處居民區大搖大擺地漫步。（截取自視頻）
一共7隻野豬在聖荷西一處居民區大搖大擺地漫步。（截取自視頻）

亞馬遜 聖荷西

上一則

創業在美國／CalColor 第一代華人移民辦校典範 迎來10周年

下一則

謝安宜訪華埠僑社 促加強治安

延伸閱讀

金山聖荷西居民包裹被偷了 竊賊竟是一隻野豬

金山聖荷西居民包裹被偷了 竊賊竟是一隻野豬
涉藏匿3.8萬磅煙火 聖荷西2男被捕

涉藏匿3.8萬磅煙火 聖荷西2男被捕
MLB回信聖市市長：拒解除巨人隊南灣領土權

MLB回信聖市市長：拒解除巨人隊南灣領土權
聖荷西州大教授捧原住民頭骨合照挨批 與校方和解請辭

聖荷西州大教授捧原住民頭骨合照挨批 與校方和解請辭
聖荷西市長聯名 籲解除巨人隊領土權

聖荷西市長聯名 籲解除巨人隊領土權

熱門新聞

錢伯斯在眾籌網站募款，述說車禍發生情況。（GoFundMe網站畫面）

特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情

2023-06-27 14:30
送餐司機？他是DoorDash共同創辦人。（美聯社）

年薪279萬元 DoorDash共同創辦人當「送餐司機」

2023-06-28 22:46
華人Wendy 外出旅遊，欣賞到不少美景。美中不足的是，預定的Airbnb太偏遠，房東未提前說清楚，走小路差點翻車。（受訪者供圖）

Airbnb訂房偏僻 華人迷途險翻車 最終掃興而歸 房東全額退款

2023-06-26 02:19
根據加州最新統計，年收入10.4萬元並獨自住在舊金山、聖馬刁或馬連縣的居民，將被列為低收入者，圖為灣區街景。（本報資料照片）

個人年收低於10.4萬 灣區舊金山、聖馬刁、馬連3縣列低收入

2023-06-24 02:19
終極格鬥冠軍賽總裁懷特表示，馬斯克和查克柏格對進行格鬥的態度十分認真。（Getty Images）

終極格鬥冠軍賽總裁：馬斯克與查克柏格非常堅持進行鐵籠格鬥

2023-06-24 21:18
灣區不只舊金山陷入毒品危機，聖荷西緊隨其後。（電視新聞截圖）

金山陷毒品危機 聖荷西恐步上後塵

2023-06-27 16:09

超人氣

更多 >
霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔

霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔
秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天

秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天
法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸

法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸
蘇州小伙20樓頂哭泣 路人喊「不跳不是人」…他跳下、他被拘

蘇州小伙20樓頂哭泣 路人喊「不跳不是人」…他跳下、他被拘
周潤發學英文奮鬥史 曾是小學課本題材

周潤發學英文奮鬥史 曾是小學課本題材