前谷歌高管 宣布參選聯邦參議員

曾在谷歌和臉書擔任高層的瑞斯宣布參選聯邦參議員。（美聯社）

前矽谷科技公司高層瑞斯（Lexi Reese）宣布，她將加入2024年加州 聯邦參議員選舉，讓這場已有三位國會議員表態參選的戰局，再添一名民主黨 競爭者。

宣布參選接替明年即將退休的聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）席位的瑞斯，雖曾經在谷歌和臉書擔任過高層主管，但對加州2200萬選民來說，她是個「沒沒無聞」的人。

瑞斯的顧問表示，這是瑞斯首次競選公職，面對已宣布參選的聯邦眾議員波特（Katie Porter）、謝安達（Adam Schiff）和芭芭拉李（Barbara Lee），她寄望能以一個可以提供新鮮訊息的「局外人」形象脫穎而出。

瑞斯在宣布參選的影片中說：「加州夢正在破滅，數百萬家庭仍辛勤工作但卻難以度日。現在是我們共同努力、建設更美好未來的時候。」

瑞斯於6月15日向聯邦選舉機構遞交了參選聲明與文件，表示已成立了一個籌款委員會，並計畫使用個人資金競選。目前還不清楚瑞斯打算在競選中投入多少資金，但加州的媒體市場非常昂貴，通常需要數千萬元才有辦法成功推動競選活動。

以謝安達為例，他的競選帳戶資金3月時已累積到2500萬元，預計第二季度還會再進帳數百萬元。

隨著中間派范士丹的政治生涯即將結束，加州雄心勃勃的左翼年輕一代欲起而代之的態勢正在成形。自1988年以來，共和黨 未曾在加州贏過任何聯邦參議員選舉，預測范士丹的席位仍會被掌握在民主黨手中。

由於是首次參選，瑞斯沒有既有的民眾支持基礎。瑞斯的競選網站主要在向選民介紹自己，同時要求選民分享加州生活利弊的看法。

資深民主黨顧問卡瑞克（Bill Carrick）警告，民主黨選票的分散可能為加州共和黨帶來意想不到的優勢。他說：「如果有四名民主黨人在初選中競爭，那麼，可能會為共和黨打開進入11月決選的後門。」

瑞斯的顧問表示，瑞斯並非沒有希望出線，因為離明年3月初選還有好幾個月，許多加州選民還未做出決定，而且，已宣布參選的民主黨議員在加州的知名度也不是很高。

畢業於哈佛大學商學院的瑞斯，曾擔任谷歌全球程式設計平台副總裁。除了谷歌，她還曾任職臉書和美國運通（American Express）。