金山預算過關 安全、經濟並重

布里德市長與日落區民眾。

親愛的讀者們：

早在6月初，我向市議會推出未來兩年的施政預算 ，而於上周三，經過數周聽證會和審議，最終為預算達成了協議。

即使面對重大赤字，這預算協議也保存了由居民提出的關鍵優先事項，其中包括提供一個乾淨和安全的城市，振興市中心和經濟，解決無家可歸、心理健康和藥物成癮問題，以及加強政府的協調和效率。

感謝所有支持了預算優先事項的居民。同時感謝所有包括致電市議員，提供支持，並確保市府聆聽到他們聲音的人士。雖然我們面對著挑戰，但這份預算給予了讓舊金山 大放異彩的機會。預算重點為：

更安全的舊金山

公共安全對社區和經濟尤其重要。這是我從居民中聽到最多提及的議題，而這份預算案回應了他們的擔憂。預算為我的建議撥款如下：

●重建警隊人手，以實現長期招聘目標，包括在未來兩年內再招聘220名警員，並在舊金山警察局內增加新設文職職位；繼續在全市推動社區大使，當中包括退休警員；

●為各部門關閉露天毒品 市場的協調工作撥款，重點應對露天毒品銷售、公共場合使用毒品和非法銷售贓物；

●在地方檢察官辦公室聘請更多檢察官來解決販毒、有組織的零售盜竊、仇恨犯罪和槍枝暴力等問題；

●增加更多公園巡查員，以支援公園和廣場的安全。

支援全市繁榮經濟

舊金山在預算中的稅務改革向前邁進了一大步。為支持經濟和振興市中心，我們需要透過招聘和保留商業來填補空舖。市中心企業提供我們所需的基本收入，以提供居民應得的關鍵服務，亦為幫助我們應對一些重大挑戰工作提供撥款。這份預算包括以下主要稅收改變：

●透過將某些類型企業的增稅推遲兩年來穩定其現有業務；

●在舊金山設立任何新辦公室的三年內抵免稅收來吸引商業；

●免除小商業費用，以幫助填補空置鋪面。

更有效處理無家可歸問題

我的預算擴大了庇護中心、住房和預防工作。預算還優化問責制和效率，以便當局可以更快地為街上人士分配資源。這份預算協議兌現了我的計畫：

●600張新庇護床位；

●1055個新永久住房安置；

●1650個新的預防和解決問題的安置，以幫助迅速重新安置陷入無家可歸的人。

這筆新撥款將是對我們新的五年無家可歸者戰略計畫進行重大的首次撥款，該計畫是以我們自2019年以來減少15% 無家可歸者方面取得的進展為基礎。

加大行為健康工作力度

預算還為一些無家可歸和精神疾病人士提供幫助，並增加關注基於禁毒的計畫，旨在減低那些最容易吸毒過量人士的傷害。預算將繼續開展最近啟動的工作，包括擴大400張新治療床位，實施舊金山精神健康計畫，資助散房等高風險環境中的預防過量使用藥物服務，舊金山總醫院急診室的藥物成癮護理專家，以及街頭外展工作。我們還透過新的清醒住房計畫來擴大服務，啟動關懷法庭措施，並開設健康中心。

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敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德