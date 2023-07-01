我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加拿大挖角美國科技人才 鎖定加州、目標1萬人

中國女星Happy讀成Habby 被譏又是「絕望的文盲」

大學平權招生爭議 朱感生直指資源不足

記者葛歆睿／南灣報導
朱感生認為，美國教育的核心問題在於「資源少」、「價格貴」，州府和聯邦應努力擴大公共教育機會，透過補助大學降低學費，並開設更多大學。（本報檔案照）
朱感生認為，美國教育的核心問題在於「資源少」、「價格貴」，州府和聯邦應努力擴大公共教育機會，透過補助大學降低學費，並開設更多大學。（本報檔案照）

最高法院6月29日裁定徹底終結了大學依據「平權措施」（Affirmative Action）在招生時考量族裔的作法。支持者相信，此舉保障了公平競爭；而反對者則批評，判決阻礙了有色人種接受高等教育的機會。前加州眾議員朱感生則認為，促進公平教育機會，重要的是政府應加大對公校教育投資。

朱感生表示，美國教育的核心問題在於「資源少」、「價格貴」，與其為「平權措施」吵來吵去，不如從根本上解決問題，擴大公共教育機會。他提出，州府和聯邦應透過補助公立大學的方式讓學費降低、多設立一些公立大學，使得每個學生不管是什麼族裔都能夠有機會讀大學，「這是政府的責任也是義務」。

反對推翻「平權法案」方的其中一個觀點認為，絕大多數非裔和拉丁裔家庭沒有能力支持孩子去上費用高昂的課外補習班、培養一個能為履歷加分的興趣愛好、或者參加課外活動，這些都降低了他們的競爭力。

朱感生指出，一個人所能獲得的教育資源與其家庭收入直接相關，「不僅是非裔、拉丁裔，亞裔、甚至白人中也有面臨這個問題的」。在他看來，真正有效打破不平等的辦法是政府根據家庭收入提供補助與支持。例如他在加州議會期間，曾在一年內成功推動了千萬元清寒獎學金。

朱感生認為，政府必須加大對K-12公立學校教育系統的投資，確保學生在校內能免費獲得一切所需的資源與支持，不用再額外花錢去上補習班。他表示知道這在短期內很難實現，強調應該以此為長期目標，並逐步實現。

教育 平權 加州

上一則

北加州萬佛聖城 紀念宣化上人涅槃28周年

下一則

舊金山將嚴格監管審查非營利組織

延伸閱讀

平權招生違憲 維州TJ高中亞裔家長振奮：招生改革案有望翻轉

平權招生違憲 維州TJ高中亞裔家長振奮：招生改革案有望翻轉
亞美公義中心譴責高院對平權招生的裁決

亞美公義中心譴責高院對平權招生的裁決
終結大學招生平權措施幕後推手 71歲布魯姆：搜尋下一個提控目標

終結大學招生平權措施幕後推手 71歲布魯姆：搜尋下一個提控目標
史丹福和MIT聯合聲明 呼籲最高院別阻止平權招生

史丹福和MIT聯合聲明 呼籲最高院別阻止平權招生
平權措施演演進史 重大判例及訴訟案時間軸一次看

平權措施演演進史 重大判例及訴訟案時間軸一次看

熱門新聞

錢伯斯在眾籌網站募款，述說車禍發生情況。（GoFundMe網站畫面）

特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情

2023-06-27 14:30
送餐司機？他是DoorDash共同創辦人。（美聯社）

年薪279萬元 DoorDash共同創辦人當「送餐司機」

2023-06-28 22:46
華人Wendy 外出旅遊，欣賞到不少美景。美中不足的是，預定的Airbnb太偏遠，房東未提前說清楚，走小路差點翻車。（受訪者供圖）

Airbnb訂房偏僻 華人迷途險翻車 最終掃興而歸 房東全額退款

2023-06-26 02:19
根據加州最新統計，年收入10.4萬元並獨自住在舊金山、聖馬刁或馬連縣的居民，將被列為低收入者，圖為灣區街景。（本報資料照片）

個人年收低於10.4萬 灣區舊金山、聖馬刁、馬連3縣列低收入

2023-06-24 02:19
終極格鬥冠軍賽總裁懷特表示，馬斯克和查克柏格對進行格鬥的態度十分認真。（Getty Images）

終極格鬥冠軍賽總裁：馬斯克與查克柏格非常堅持進行鐵籠格鬥

2023-06-24 21:18
灣區不只舊金山陷入毒品危機，聖荷西緊隨其後。（電視新聞截圖）

金山陷毒品危機 聖荷西恐步上後塵

2023-06-27 16:09

超人氣

更多 >
眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了

眾目睽睽之下 上海地鐵小情侶上演活春宮 乘客勸阻不了
這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙

這六種食物對牙齒最糟 少碰為妙
仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣

仙氣沒了？ 豪門媳婦郭碧婷帶娃種菜 網讚接地氣
29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國

29萬買下終身飛行證 新州男靠累積哩程玩遍100多國
美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵

美智庫：台灣很容易在90天內被擊敗 社會凝聚力是關鍵