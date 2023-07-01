大學平權招生爭議 朱感生直指資源不足

朱感生認為，美國教育的核心問題在於「資源少」、「價格貴」，州府和聯邦應努力擴大公共教育機會，透過補助大學降低學費，並開設更多大學。（本報檔案照）

最高法院6月29日裁定徹底終結了大學依據「平權 措施」（Affirmative Action）在招生時考量族裔的作法。支持者相信，此舉保障了公平競爭；而反對者則批評，判決阻礙了有色人種接受高等教育 的機會。前加州 眾議員朱感生則認為，促進公平教育機會，重要的是政府應加大對公校教育投資。

朱感生表示，美國教育的核心問題在於「資源少」、「價格貴」，與其為「平權措施」吵來吵去，不如從根本上解決問題，擴大公共教育機會。他提出，州府和聯邦應透過補助公立大學的方式讓學費降低、多設立一些公立大學，使得每個學生不管是什麼族裔都能夠有機會讀大學，「這是政府的責任也是義務」。

反對推翻「平權法案」方的其中一個觀點認為，絕大多數非裔和拉丁裔家庭沒有能力支持孩子去上費用高昂的課外補習班、培養一個能為履歷加分的興趣愛好、或者參加課外活動，這些都降低了他們的競爭力。

朱感生指出，一個人所能獲得的教育資源與其家庭收入直接相關，「不僅是非裔、拉丁裔，亞裔、甚至白人中也有面臨這個問題的」。在他看來，真正有效打破不平等的辦法是政府根據家庭收入提供補助與支持。例如他在加州議會期間，曾在一年內成功推動了千萬元清寒獎學金。

朱感生認為，政府必須加大對K-12公立學校教育系統的投資，確保學生在校內能免費獲得一切所需的資源與支持，不用再額外花錢去上補習班。他表示知道這在短期內很難實現，強調應該以此為長期目標，並逐步實現。