賠償非裔問題 加州州長紐森：願與議會合作

紐森在平權措施上展現攻擊模式，但在賠償非裔問題上態度有所收斂。（美聯社）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）周四（29日）毫不猶豫地抨擊了聯邦最高法院取消平權措施（Affirmative Action）的做法，他抨擊保守派法官是「右翼活動家」，他們試圖把我們帶回禁書和種族隔離校園的時代。

但紐森在談到加州賠償非裔工作小組發布的最終報告時，表現得更為溫和和謹慎。他說，他「期待著研究這一全面的提案，並與立法機構合作。」

兩者之間的區別是：他願意承認並補償非裔人居民的奴隸制遺留問題，但只到政治上可接受的程度。

「如果加文．紐森在2028年參選總統，他最好明白，黑人選民對他的態度，關鍵問題將是賠償，」舊金山大學政治學教授、舊金山賠償工作組成員泰勒（James Taylor）說，所以，他必須公正地處理賠償問題，而不是從政治角度考量。

紐森說：「雖然現在數百萬學生獲得平等機會的道路已經變窄，但任何法庭案件都不會打破加州夢，」我們的校園大門仍然向所有想要努力工作的人開放，我們對多樣性、公平和平等機會的承諾，從未如此強烈。

但是，當談到賠償工作組報告的發布時，紐森卻顯得很謹慎。幾周前，他在接受保守派福斯新聞頻道（Fox News）新聞評論員漢尼提（Sean Hannity）的採訪時，已經預告了他的回應。漢尼提向他詢問了接受賠償者可以獲得多少現金，紐森告訴漢尼提，賠償不一定要「以寫支票的方式進行」。

紐森在政治上的處境很緊張，作為美國總統拜登的全國頂級代理，他必須小心翼翼，不要離開這位中間派總統太遠，因為他不想疏遠拜登獲得連任所需要的中間派選民。2021年丕優（Pew）的一項調查發現，68%的美國人反對以土地或金錢的形式給予賠償，即使是民主黨人也有分歧。

但與此同時，作為熱心為賠償工作組開綠燈的人，他又必須忠於自己。如果他在2026年任期結束後有全國性的政治野心，就不能冒著疏遠有色人種的風險，他們是民主黨的忠實基礎。

在賠償工作組決定賠償問題時，需要借鑑的是該舉措的推動者、加州州務卿韋伯（Shirley Weber）幾年前說的話，當人們面對「在他們的兒子去洛杉磯加大 和妳的兒子去洛杉磯加大之間，做出選擇時，他們是否足夠高尚，足夠願意做出這種犧牲？因為歸根到柢，資源是有限的」。

韋伯說：「很少有自由主義者會為你放棄他們所擁有的很多東西。他們可以擴大專營權，但他們會放棄自己的席位嗎？」