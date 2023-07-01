LA研究生每周6次搭機通勤SF上課 省房租萬元 順利畢業

一名家住洛杉磯的研究生在上學期間，每周乘坐飛機在洛杉磯和舊金山之間往返三次上課，從未缺席過一堂課。（記者趙健/攝影）

日前，一名家住洛杉磯的研究生因在網路上分享瘋狂通勤經歷迅速走紅；他在柏克萊加大 就讀期間為節省房租，每周乘坐飛機在洛杉磯和舊金山間往返三趟（共乘坐六次飛機）上課，從未缺席過一堂課。這位化名Bill的當事人日前接受KTLA 5採訪，講述這一不可思議的通勤經歷。

Bill在題為「為節省房租，家住洛杉磯的我頻繁搭乘飛機通勤」的帖子中表示，上學期間，他每周至少在洛杉磯國際機場 （LAX）和舊金山國際機場（SFO）間往返三次。當時，他的同學以為他會很快會放棄，但他卻堅持下來。

接受KTLA 5採訪時，Bill表示，他的教授和同學都知道他是一個「超級通勤者」，他的同學不會問他「晚餐吃什麼？」而是問「你什麼時候飛回來？」

在不到一年的時間裡，Bill總共乘坐238趟航班，飛行9萬2089哩，時長7萬5955分鐘。據Bill描述，通常情況下，他會在凌晨3時30分起床，然後前往機場搭乘早上6時從LAX飛往SFO的航班。之後，他會乘坐早上8時30分的公交前往柏克萊校園，然後自10時開始上課。一整天的課程結束後，他會以同樣的路線返回洛杉磯，約在午夜左右到家。

Bill說，當他被加州大學一年制的工程碩士專業錄取時，他住在洛杉磯，且房子的租金 在他可以承受的範圍。他之所以選擇「兩邊跑」，主要是考慮到他在完成學業後，還會回到洛杉磯，因此想避免在灣區租房。

Bill還在社交平台Flyertalk上詳細記錄他這一段瘋狂的通勤經歷中的花費。2022年8月至2023年5月間，他總共花費了5592.66元。其中，公交費用671.29元，停車費用520元，汽油費1948.27元，飛機上的無線網路費用為39.96元。飛行方面，阿拉斯加航空費用1552.10元（共計40萬7500哩）、西南航空費用758.24元、美聯航費用71.3元、Avianca費用15.6元、Spirit航班費用15.9元。

Bill表示，柏克萊校園附近的月均房租約1300元，一年下來高達1萬5600元，對比與他一年的機票花費，「超級通勤」替他省下萬元租金。

Bill在文章中表示，這是他一生中做過最瘋狂的事，他很高興能順利畢業，並且從未缺席任何一堂課。他的秘訣是「將每次飛行視為一次旅行，而不是通勤」。