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數家公司涉賄賂奴魯 邱信福對發禁制令

記者劉先進／舊金山報導
舊金山市府律師邱信福表示，已對ProVen Management Inc.及附屬公司、公司總裁和副總裁發出禁制令，禁止他們參加舊金山市和縣的投標或獲得合同。（記者劉先進／攝影）
舊金山市府律師邱信福表示，已對ProVen Management Inc.及附屬公司、公司總裁和副總裁發出禁制令，禁止他們參加舊金山市和縣的投標或獲得合同。（記者劉先進／攝影）

舊金山市府律師邱信福日前表示，已對ProVen Management Inc.及附屬公司、公司總裁瓦雷拉（Alan Varela）和副總裁吉爾馬丁（William Gilmartin）發出禁制令，禁止他們參加舊金山市和縣的投標或獲得合同。這些公司此前賄賂前金山工務局局長努魯（Mohammed Nuru），均已承認犯有共謀實施誠實服務電信欺詐罪。

被禁止的關聯公司是Baylands Soil Processing, LLC； Comsa Emte USA Inc.； Egbert Enterprises, LLC和Proven Comsa JV。

邱信福辦公室說，禁令是行政執法程序，授權市政府禁止承包商申請或接受市政府的合同或贈款。這可能是一個漫長的過程，可能需要舉行行政聽證會，才能禁止被指控有不當行為的承包商接受城市資金。該命令將適用於所有實體，直到2026年3月1日，即瓦雷拉、吉爾馬丁和Proven公司最初被暫停與舊金山做生意的五年後。根據法律規定，實體被禁止的時間最長為五年，暫停的時間計入禁令期限。

邱信福說，任何試圖破壞公共合同程式的人都將面臨後果。市府律師辦公室將繼續致力於根除任何地方的腐敗，並維護市政府的廉潔。

2020年，市長和市議會通過了由前市府律師丹夏雷拉(Dennis Herrera)提出的議案，允許市政府暫停被指控行為不當的承包商。在相關程序得到解決期間，暫停立即禁止承包商接受城市資金。市府律師辦公室在2021年使用這一新的公共誠信工具，在尋求取消資格之前暫停ProVen公司、及公司總裁瓦雷拉和副總裁吉爾馬丁接受城市資金。

多年來，ProVen公司從市政府獲得諸多公共合同。聯邦調查局特工審查瓦雷拉和吉爾馬丁的多項通信記錄，涉及他們通過工務局贏得公共合同，在舊金山港擁有的土地上經營一家瀝青廠。瓦雷拉和吉爾馬丁為努魯支付了昂貴的晚餐，並為努魯的牧場提供一台拖拉機和其他價值四萬元的物品。2021年，兩人都承認犯有共謀實施誠實服務電信欺詐罪。瓦雷拉被判處兩年聯邦監禁，吉爾馬丁還沒有被判刑。作為公共誠信調查的一部分，邱信福此前已對其他負責人和實體啟動了取消資格程式或發布暫停令。

根據聯邦司法部資料和媒體報導，努魯受賄長達12年，他同意認罪協議，去年被判入獄七年。行賄他的人士包括舊金山承包商Walter Wong，廣州富力地產聯合創始人、聯席董事長張力。張力已同意在有條件保釋的情況下從倫敦引渡到美國，在舊金山受審，以面對其在加州為了獲得合同而行賄的刑事指控。

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