舊金山將嚴格監管審查非營利組織

市議會通過安世輝法案，將對非營利機構進行嚴格監管。（記者李怡／攝影）

舊金山 市議會本周一致投票 通過法令，要求每年從市政府獲得超過10萬元以上的非營利組織，需要每年提交註冊審核記錄，以確認其在州和聯邦政府中有良好的信譽。

法案由市議員安世輝（Ahsha Safaí）提出，規定「如非營利組織不遵守提交年度資質報告的要求，將被禁止接受公共資金。如有特例，如儘管登記失效但發放的資金符合公共利益，可由市議會討論會破例通過。市議員有權制定規則、說明運作細節，以及制定審核提交日期等權限。」

舊金山市府律師辦公室、主計長辦公室與行政官辦公室，在今年2月初曾聯合發表「禁止與不符合審查標準的非營利組織簽訂服務合作」的新政策。此政策的實施，使得100多個非營利組織面臨被禁止與市府合作的風險，已通過全國登記處審核的除外。

舊金山去年向非營利組織共計發放超過2500萬元的支持資金。其中部分非營利組織因未能在加州 總檢察長慈善信託登記處保有良好信譽，而被州法律禁止接收或支出資金。新政策明確規定，舊金山禁止與任何在全國登記處處於拖欠、暫停或撤銷狀態的非營利組織開展業務合作。

截至到去年12月，舊金山市已與139家非營利組織簽訂本財政年度的合同，其中不乏有非營利組織不符合全國登記處的規定。這些非營利組織包括處理從無家可歸、戒毒、教育及藝術等非營利組織，總計約有3.04億元的剩餘合同基金。

安世輝說，在花費每一分公共資金之前，必須確保遵守所有聯邦和州法律，禁止與不合乎規定的非營利組織簽訂服務協議，是改變之前城市合同支出缺乏監督和問責制的第一步。

加州規定，非營利組織必須每年更新註冊。據州總檢察長辦公室表示，不按規定更新的組織，將失去「良好信譽」並進入拖欠狀態，在拖欠一年後未能續約的組織將被暫停資格。如一年後仍未解決，該組織的非營利資格將被撤銷。

新政策對暫停和撤銷的非營利組織進行最嚴格的審查。目前已有五個非營利組織的資格被撤銷，還有兩個被暫停。這些非營利組織的未執行合同價值超過64萬元。

政策規定給各部門30天時間來確定非營利組織的過渡計畫，其中不排除立即終止服務。新政策要求各部門實際確認非營利組織在國家登記處的信譽良好之後，再建立合作。