鼓勵建商蓋房 舊金山市長、議長聯手推新法規

舊金山市長布里德與市議會議長佩斯金為加速地方新屋興建，推出新法規，降低房地產開發案可負擔公寓住所的比例，同時降低新屋環境衝擊徵收費用。（美聯社）

為加速地方新屋興建，舊金山 市長布里德 (London Breed) 與市議會議長佩斯金 (Aaron Peskin) 推出新法規，降低房地產 開發案可負擔公寓住所的比例，同時降低新屋環境衝擊徵收費用，希望藉此利多，鼓勵建商大興土木。

舊金山在種種因素下，房地產開發情況低迷，這些因素包括銀行高利率貸款 、土木營建費用急遽飆高。但與此同時，舊金山市區經濟蕭條，急需振興房地產業，振興地方經濟發展。目前州府要求，舊金山必須於未來八年內，興建8萬2000所新屋，如此情況下，獎勵營建業開發，更是市府急須因應事項。

舊金山市府目前規定，房地產商推出開發案時，22%的出租公寓與24%的共有公寓 (condos)須以低於市場價格出售。布里德市長與佩斯金議長調降低價可負擔住所比率，如房地產商開發案已經市府通過，仍未開始施工者，其低價出租公寓與共有公寓比率均可降為12%。此外未來三年內，房地產商只需將其開發案中公寓總數，撥出其中15%以低價出售。

此外根據新規定，房地產開發商可選擇於其他建地，開發可負擔公寓住所。根據分析，如開發商可以在其他地點興建可負擔公寓的話，將可省下近七成經費。根據布里德與佩斯金所提獎勵建商方案，建商可將已批准開發案中16%公寓數量移往其他建地興建。

佩斯金指出，這是非常重大的改變，相信能鼓勵建商繼續開發新公寓住所。八名房地產開發商組成的技術指導委員會從去年10月至今年4月舉辦四次討論會，對舊金山如何調整其包容性房屋開發計畫，達成各項協議，其中涉及可負擔住屋配額。布里德與佩斯金根據協議內容，提出鼓勵建商方案。

除了改變可負擔公寓住所比率外，布里德與佩斯金亦提出於未來三年期間，將開發案環境衝擊費用減少三分之一。此外，根據舊金山市府另一項新法規，每年調整新建物環境衝擊費，避免大幅飆漲，不利建商經濟效益。

布里德辦公室認為，調降可負擔住所比率，減少環境衝擊費用，將鼓勵建商著手興建已經市府批准的8000戶居住單位。另外新規定亦有利於正待批准的其他約一萬戶公寓住所。舊金山去年只新增約2800戶居住單位，比前年減少40%，也比過去10年平均減少21%。

布里德於一項聲明中指出，市府已全面改變舊金山新屋批准與營建方式。因為如果各項經費過高，整個營建業將會停頓，傷害到整個舊金山發展。改變徵收費用，將有利推出新屋住所，製造新工作機會，新經濟效益，促進整個舊金山市的發展。