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金山時薪漲至18.07元 勞工慶祝

記者李怡／舊金山報導
舊金山華裔基層工人權益團體慶祝最低工資上漲。（記者李怡／攝影）
舊金山華裔基層工人權益團體慶祝最低工資上漲。（記者李怡／攝影）

由基層勞工組成的「工人權利社區合作組織」（WRCC），29日在舊金山24街與米慎街交叉路口的捷運（BART） 車站外集會，慶祝舊金山市於7月1日起，將最低勞工工資從每小時16.99元上漲至18.07元。集會工人來自餐廳、短工、家政、酒店、護理和其他服務行業。他們分別用西班牙語、粵語和英語講述了在通貨膨脹的當下，提高工資以及落實工人權利的重要性。

華人進步會社區成員譚燕曉說：「這對工人來說是一個進步。我們呼籲所有雇主遵守勞動法，讓漲工資的措施落到實處。除了提高最低工資外，充分的工作場所安全網保護，例如工作場所健康和安全、失業救濟和醫療保險，對於保護工人也很重要。特別是對於移民工人來說，因為長久以來，他們是被剝削的對象。」

菲律賓社區中心的工人領袖科里 (Tita Cory) 表示：「舊金山的生活成本高昂，通貨膨脹加劇，生活變得更加困難。以前每小時工資不到15元，正常的生活都難以維繫。這次工資的上漲對於我們的家人和個人至關重要。 」

華人進步會表示：「雇主違反最低工資、拒絕給予帶薪病假和其他基本福利，仍然是低薪工人面臨的挑戰。為了讓舊金山繼續在進步勞工政策方面保持領先地位，必須保護工人的權益和福利。在經歷過疫情之後，工薪家庭遇到嚴重的經濟打擊，為了讓舊金山的經濟復甦，必須保護工人階級和邊緣化社區的迫切需求。」

舊金山多個少數族裔的普通工人一起慶祝最低工資上漲至18.07元。（記者李怡／攝影...
舊金山多個少數族裔的普通工人一起慶祝最低工資上漲至18.07元。（記者李怡／攝影）

舊金山 勞工 華人

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