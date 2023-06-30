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中美可持續發展趨勢」研討會在舊金山半島舉辦

記者李怡／舊金山報導
圖為富比士雜誌總編輯佛朗尼。（受訪者提供）
圖為富比士雜誌總編輯佛朗尼。（受訪者提供）

由美國華商總會、美國華聯商會、美國加州聖馬刁縣對華貿易辦公室共同舉辦的「中美可持續發展趨勢」研討會，29日在中半島柏林甘舉辦。多位當地官員與科技、金融、投資等領域代表出席了會議。

會議就環境、社會和治理（Environmental, Social and Governance, ESG）等永續發展概念展開探討，由富比士雜誌總編輯佛朗尼（Russell Flannery）主持。業界代表Ganesh Lyer、 Steven Chan、Nana Li 以及Kathlyn Collins等，分別從政策、環境及具體實施，對ESG理念和實踐進行了剖析，分享看法。

疫情衝擊全球經濟、氣候變化愈趨嚴峻的當下，ESG永續發展概念的重要性日益提升，各國陸續開始重視和推廣 ESG永續發展概念。目前國際企業採用由評級機構提供的ESG指標，將企業評出「最佳 AAA」至「最差 CCC」等 七個評級。

美國華商總會會長孫志雄表示：「ESG的概念很新穎但是普及的速度非常快，希望這次會議通過富比士的專業人士為華人社區更新這一理念，讓大家可以了解到，未來如何與政府和社區合作，運用新能源的概念改變自己的生活和改變社區。」

中國駐舊金山領事館副總領事潘慶江祝賀會議圓滿成功。他表示：「可持續發展是一個全球性問題。自ESG概念首次提出以來，已逐漸成為推動可持續發展的有效實踐，成為全球趨勢。中國始終是全球可持續發展的倡導者、參與者和推動者。ESG理念在中國也得到了積極的反饋，並將引導未來經濟與人口、資源、環境的協調發展。」

會議的演講者一致認為，未來無論大小企業都會將ESG因素納入其營運準則，已是大勢所趨。ESG策略有助創建一個更加美好的社會，減少對環境及社會的損害，同時亦能為國際社會帶來千載難逢且多元的發展機遇。

「中美可持續發展趨勢」研討會就環境、社會和治理的永續發展概念展開探討。(受訪者提...
「中美可持續發展趨勢」研討會就環境、社會和治理的永續發展概念展開探討。(受訪者提供)
圖為中國駐舊金山副總領事潘慶江。（受訪者提供）
圖為中國駐舊金山副總領事潘慶江。（受訪者提供）

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