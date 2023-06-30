協助舊金山打擊芬太尼 紐森：州警警力增一倍

為協助打擊舊金山芬太尼毒品交易，紐森在舊金山增多一倍加州CHP警力。 （美聯社）

加州州長紐森 （Gavin Newsom）28日告訴「舊金山 紀事報」，他將把幫助打擊舊金山芬太尼交易的州警察人數增加一倍。

此舉是對紐森5月份開始的做法的進一步擴大執行，當時他部署了加州公路巡警（California Highway Patrol, CHP）協助舊金山田德隆（Tenderloin）和南市場區（SoMa）的當地警察。他稱該市的露天毒品 交易是 「不可接受的」，並表示加州需要通過在街上投入更多警力，及加強與當地執法機構之間的合作，更好地執行已有的打擊毒品和盜竊法律。

作為警方解決該市用藥過量危機而進行的升級行動的一部分，加州公路巡警CHP警員將在半夜在犯罪熱點地區進行新的突擊檢查，沒收毒品和武器，並逮捕毒販。

州警的部署導致了毒品逮捕的增加，根據紐森辦公室的數據，自從CHP官員開始與田德隆和南市場區的當地警方合作以來，他們已經繳獲了8.1公斤的芬太尼，並以重罪和輕罪指控逮捕了115人。

與此同時，舊金山警察局在5月份因與毒品有關的犯罪行為處罰或逮捕了340人，這是該機構自2018年以來在5月份逮捕的最高人數。相比之下，警方在2022年5月進行了231次這樣的逮捕或傳喚，而在2021年該月只有77次。自該行動開始以來，約有七至十名CHP官員參與其中。

紐森的發言人戈登（Izzy Gardon）說，在這次升級行動中，這一數字將增加到每天14至20人。

除了增加CHP警員外，紐森還將增加加州國民兵（National Guard）參與人數。他們將與當地官員一起處理這個問題，包括幫助市長布里德（London Breed）的辦公室制定打擊露天毒品市場的戰略計畫。其他成員將向當地執法部門提供數據分析支持，以鎖定並關閉進入該市的毒品販運。布里德的應急部門已經在運行一個打擊毒品交易的指揮中心和一個中毒拘留的試點項目。在這個項目中，警察在街頭逮捕吸毒者，把他們關在監獄中，使之清醒過來，並在釋放後繼續為他們提供治療。

聯邦當局也在增加他們在舊金山的毒品執法工作。本月早些時候，舊金山的聯邦眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）說服司法部將該市納入 「超載行動」（Operation Overdrive），旨在打擊與毒品有關的暴力和吸毒過量現象，尤其是最嚴重的社區中的販毒集團。

紐森說，他歡迎聯邦的幫助，並稱行動將在幾個月內開始。