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當街賣芬太尼 舊金山一毒販被起訴

編譯組／舊金山29日電
舊金山芬太尼毒販被陪審團起訴。（美聯社）
舊金山芬太尼毒販被陪審團起訴。（美聯社）

一名舊金山毒販因在一個臭名昭著的露天毒品市場販賣芬太尼（fentanyl）和冰毒（methamphetamine），被陪審團迅速定罪。

據檢察官稱，32歲的馬卡里奧（Demetrio Macario）於3月9日被捕時，正在第七街和市場街Market Street處的角落販賣毒品。 馬卡里奧被判定擁有銷售芬太尼和冰毒的罪名。

舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）27日說：「陪審團的判決要求馬卡里奧先生承擔責任，並發出了一個強烈的信息，即舊金山人已經忍無可忍，不會再容忍露天毒品市場。」

謝安宜說：「我的辦公室將積極起訴毒販，並繼續為恢復整個社區的安全而奮鬥。這些社區長期以來一直被非法毒品交易及其帶來的暴力所挾持。」

臥底警察3月份在市場街監視可疑的毒販，「警察觀察到嫌疑人從馬卡里奧持有的袋子裡取出可疑的毒品，

地檢處表示，「還觀察到這名身份不明的嫌疑人正在稱量和分發可疑的麻醉品，以此換取馬卡里奧身邊的幾個人的現金。

據檢察官稱，馬卡里奧在背包中攜帶的劑量足以殺死近五萬人。「當警察要逮捕馬卡里奧先生和賣家時，賣家逃跑了。馬卡里奧先生被逮捕時攜帶了99.8克芬太尼、79克冰毒以及一臺電子秤，」地檢處寫道。

檢察官說，基於舊金山警察局田德隆（Tenderloin）便衣隊和緝毒組所做的出色調查工作，他們能夠對指控馬卡里奧構成強有力的證據。

在2022年7月至2023年6月期間，舊金山地檢處起訴了779起重罪麻醉品案件。 檢察官說，因為毒販構成了極端的公共安全風險，他們在最惡劣的案件中提出了95項審前拘留動議。在提出的95項拘留動議中，法院只批准了15項拒絕保釋。

目前，有521人持有未歸案通緝令。他們在被舊金山法官釋放後，未有就他們的銷售麻醉品案件出庭。這521人中，近150人有一個以上的未結案件。

馬卡里奧自3月9日被捕以來一直在被關押中。他將在7月18日被判刑，面臨最高三年的州立監獄監禁。

舊金山 毒品 警察

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