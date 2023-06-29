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金山毒品危機 議會提案所有藥房賣解毒劑Narcan

編譯廖宜怡／綜合報導
市議員麥德誠提案，要求舊金山所有藥房供應鴉片類藥物解毒劑納洛酮。（美聯社）
市議員麥德誠提案，要求舊金山所有藥房供應鴉片類藥物解毒劑納洛酮。（美聯社）

舊金山市議會最近提出一項法案，要求舊金山所有的藥房都要供應針對芬太尼（fentanyl）和其他鴉片類藥物過量的解毒劑納洛酮（naloxone，商品名為Narcan）。如果法案獲得通過，將是全美首例。

舊金山市議員麥德誠（Matt Dorsey）27日提出這項法案，如果法案獲得批准，將要求市內每家藥房常備至少兩種納洛酮鼻腔噴霧劑，否則會被罰款。

舊金山多年來一直擺脫不了嚴重的芬太尼毒品問題，預測今年因吸食芬太尼過量而死亡的人數將創下新高。

舊金山首席法醫辦公室表示，舊金山2022年有647例藥物過量意外致死案例，其中超過七成是芬太尼造成的。

初步報告顯示，今年頭五個月，舊金山已有346人死於吸毒過量，比去年同期多出40%以上，其中超過79%與芬太尼有關。

舊金山街頭的癮君子。（本報檔案照片）
舊金山街頭的癮君子。（本報檔案照片）

麥德誠市議員本人過去曾吸食冰毒（meth）成癮，已康復的他表示，希望納洛酮能隨手可得，因為只要及時使用，就能挽救吸食藥物過量者的生命。

麥德誠說：「這是攸關生死的問題，也是舊金山自愛滋病危機以來，從未經歷過的嚴重公共衛生危機。」

美國每年有超過10萬人因吸食藥物過量而死亡，讓納洛酮的銷售更加普遍，被視為是控制美國藥物過量危機的一個重要策略。

Narcan是美國現在最普遍使用的藥物過量解毒劑品牌，全美50州都有販售，且無需處方。根據法律，藥劑師可出售Narcan給任何有需要的人，但並不是每家藥房都有賣。

麥德誠表示，舊金山衛生局最近進行了一項秘密調查，調查發現，舊金山約20%的藥房沒有納洛酮存貨。

圖為執法單位查獲的芬太尼。(美聯社)
圖為執法單位查獲的芬太尼。(美聯社)

在舊金山，警察、消防員和緊急護理人員都接受過識別鴉片類藥物過量的訓練，會隨身攜帶納洛酮，許多公共圖書館、公共住房和診所，也都備有這種藥物。

舊金山衛生局人口行為健康主任荷姆（Jeffrey Hom）說：「無論人們住在哪裡，或在哪裡工作，我們希望所有舊金山人都有辦法在藥房買到這種解毒劑，這項法案可以消除獲得這種救命藥物的障礙。」

麥德誠建議，將給予藥房三天的寬限期，重新訂購兩箱納洛酮，每次違規將處以250元到1000元不等的罰款。

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