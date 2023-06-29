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MLB回信聖市市長：拒解除巨人隊南灣領土權

記者葛歆睿／聖荷西報導
職棒大聯盟專員曼弗雷德就聖荷西市長呼籲解除巨人隊南灣領土權利做出了簡短的回答：「這不會很快發生」。（記者葛歆睿／翻攝）
職棒大聯盟專員曼弗雷德就聖荷西市長呼籲解除巨人隊南灣領土權利做出了簡短的回答：「這不會很快發生」。（記者葛歆睿／翻攝）

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）和四位前市長日前聯名致信美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball，MLB）專員曼弗雷德（Rob Manfred），呼籲取消舊金山巨人隊（San Francisco Giants）對南灣的領土權，為聖荷西可能的擴張球隊掃清道路。

本周曼弗雷德做出了簡短的回答：「這不會很快發生」。

「我很高興聽到聖荷西對美國職業棒球大聯盟的持續興趣。然而，如你們所知，我們目前正在與屋崙運動家隊（Oakland Athletics）進行複雜的搬遷過程談判，」曼弗雷德寫道，「至少在這一過程完成之前，我們無法對北加州的領土採取任何其他行動或考慮擴張的可能性。」

雖然馬漢和前市長李卡多（Sam Liccardo）、喬可力（Chuck Reed）、恭薩雷斯（Ron Gonzales）、麥肯尼（Tom McEnery）寫給曼弗雷德的信長達兩頁，講述了為什麼他們認為聖荷西應該成為球隊擴張的首選、但卻遭到不公平的壓制，曼弗雷德的答覆則只有簡短的一段話。

他在信的結尾寫道：「感謝你們對這項全國性的娛樂賽事感興趣。」

對此馬漢在一份聲明中指出，將繼續努力將職業棒球帶到聖荷西：「我尊重專員專注於運動家搬遷的願望，但這將繼續是我們的首要任務。」 

馬漢說：「聖市和我們的居民應該擁有一支MLB球隊，坦率地說，MLB應該出現在我們的城市。」

聖荷西 MLB 加州

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