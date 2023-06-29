MLB回信聖市市長：拒解除巨人隊南灣領土權
聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）和四位前市長日前聯名致信美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball，MLB）專員曼弗雷德（Rob Manfred），呼籲取消舊金山巨人隊（San Francisco Giants）對南灣的領土權，為聖荷西可能的擴張球隊掃清道路。
本周曼弗雷德做出了簡短的回答：「這不會很快發生」。
「我很高興聽到聖荷西對美國職業棒球大聯盟的持續興趣。然而，如你們所知，我們目前正在與屋崙運動家隊（Oakland Athletics）進行複雜的搬遷過程談判，」曼弗雷德寫道，「至少在這一過程完成之前，我們無法對北加州的領土採取任何其他行動或考慮擴張的可能性。」
雖然馬漢和前市長李卡多（Sam Liccardo）、喬可力（Chuck Reed）、恭薩雷斯（Ron Gonzales）、麥肯尼（Tom McEnery）寫給曼弗雷德的信長達兩頁，講述了為什麼他們認為聖荷西應該成為球隊擴張的首選、但卻遭到不公平的壓制，曼弗雷德的答覆則只有簡短的一段話。
他在信的結尾寫道：「感謝你們對這項全國性的娛樂賽事感興趣。」
對此馬漢在一份聲明中指出，將繼續努力將職業棒球帶到聖荷西：「我尊重專員專注於運動家搬遷的願望，但這將繼續是我們的首要任務。」
馬漢說：「聖市和我們的居民應該擁有一支MLB球隊，坦率地說，MLB應該出現在我們的城市。」
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