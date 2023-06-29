提供160單元 金門公園旁100%可負擔房動工

金門公園旁730 Stanyan100%可負擔性住房破土動工儀式。右三為布里德。（記者李怡／攝影）

舊金山 市長布里德 (London Breed) 28日與當地領導人和華協中心主任楊重賢（Malcom Yeung），共同參加位於舊金山Stanyan街730號的100%可負擔住房破土動工儀式。

730 Stanyan項目與舊金山金門公園隔街相望。此處住房將提供160個永久性可負擔租賃單元，為收入在該地區中等收入 (AMI) 25%至80%之間的家庭提供服務。其中20個單元用於老年和青少年的過渡住房，12個單元供擺脫無家可歸的家庭使用。

布里德表示，這一住房項目不僅為低收入 家庭和青少年增加了160套新住房，也是市府和社區經過多年的努力，將可負擔住房項目推廣至金門公園中心地段。這也是舊金山各個社區所需要的項目，期待著第一批居民的入住。

除了供居民使用的社區空間外，730 Stanyan 還將在底層設有四個向社區開放的獨立商業空間，包括幼兒日托中心、社區服務社區空間、美食大廳和微型零售店。

第5區市議員潘正義 (Dean Preston) 表示，海特區（Haight-Ashbury）鄰居們張開雙臂歡迎這個項目，感謝華協中心、田德隆社區發展公司以及市長住房和社區發展辦公室的合作，以確保這個項目得以進展。

該項目耗資1.532億元，資金來源包括聯邦稅收抵免以及市長住房和社區發展辦公室 (MOHCD) 的支持。部分資金來自選民批准的2019年經濟適用住房債券，以及美國銀行提供的建築貸款 。

楊重賢表示，華協中心很榮幸能夠參與這一住房建設，為海特區中心地帶提供160套經濟適用房。此項目的破土動工，也意味著舊金山朝向為低收入家庭、過渡青年提供緊急住房的方向又邁出了關鍵一步。

730 Stanyan項目計畫於2025年秋季開業投入使用，是布里德作為全民住房計畫的一部分。全民住房計畫旨在實現在八年內建造8萬2000套新住房的目標。

布里德表示，要將25年完成的建房速度在8年內完成，需要社區的意見幫助而不是阻礙。面對舊金山的毒品、無家者和住房危機，人們都想要一個解決方案，但是又沒有人希望在自己的社區內建造可負擔住房或是收容所。接下來，市府會聽取社區建設性的意見。為解決住房危機，市府也必須轉變觀念，保障這個城市的工人、老人和家庭有住房，讓舊金山成為全國住房模範城市。