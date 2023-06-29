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屋崙通過可負擔房投資 2.16億史上最高

記者劉先進／屋崙報導
屋崙通過的2年預算，將加大可負擔房投資。圖為屋崙布魯克林盆地名為「歡樂西」的130戶可負擔房項目。 （記者劉先進／攝影）
屋崙通過的2年預算，將加大可負擔房投資。圖為屋崙布魯克林盆地名為「歡樂西」的130戶可負擔房項目。 （記者劉先進／攝影）

屋崙市議會本周通過2023到2025財政年度的平衡預算。預算將填補歷史性的3.6億赤字，為屋崙提供有效的、公平的服務。其中2.16億用於創建和收購可負擔住房，也是城市歷史上對可負擔房的最大投資。市長盛桃形容，預算使社區更安全、更清潔和更健康。

市議長勵琪（Nikki  Bas）說，此次預算以種族平等、財政責任、透明度和結果等價值觀為根基。其核心內容包括支持社區安全，增加資金用於一周七天的危機回應，聘請商業走廊的社區大使、兩名民警調查員，並投入資源，幫助社區移動援助響應者計畫（簡稱MACRO）更快地填補空缺職位。在預防暴力計畫上增加285萬的投資，包括60萬用於遏制性交易。

盛桃說，擬議預算在未來兩年撥出超過2億用於創建和收購可負擔住房，是屋崙史上對可負擔房的最大投資。

預算投入880萬創建快速反應無家可歸住房收購基金，更迅速地為遊民創造住房。每年增加30萬的文化事務補助金；增加啟動市府門口的小川廣場的資金，通過繼續實施門面改善計畫提供商業支持，並為多語種商業援助配備人員；增加公園維護和設施改善資金，促進安全、清潔和健康的鄰里關係，並增加超過1000萬用於改善交通安全。

擬議預算使用聯邦、州和地方資金，允許擴大啟蒙教育和早期啟蒙教育計畫的時間和服務。 擬議預算包括超過1.06億的資金，用於建設、維修和升級公園、娛樂設施、圖書館、雨水管道和非道路基礎設施。它還包括8700萬用於繼續鋪設街道，作為屋崙5年鋪設計畫的一部分。

預算 屋崙 投資

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