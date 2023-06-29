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舊金山社區住客聯合會 慶實體會議回歸 官民同歡

記者李怡／舊金山報導
舊金山社區住客聯合會慶實體會議回歸，官民同歡。（受訪者供圖）
舊金山社區住客聯合會慶實體會議回歸，官民同歡。（受訪者供圖）

舊金山社區住客聯合會近200位會員28日相聚在華埠皇宮酒樓，共同舉辦父母親節節日慶會，並慶祝聯合會實體宴會回歸。多位社區領袖、民選官員及代表出席。

社區住客聯會每年春節、父母親節和中秋節都會聚首一堂辦午宴過節，但因疫情關係，實體宴會停辦了三年有多。

社區住客聯會表示，過去三年大家都過得很艱辛。疫症的無情、反亞裔的歧視、疫後通貨膨脹、經濟蕭條等等，都令許多會員吃不消。住客會在過去三年馬不停蹄，一直為會員搜羅物資、發房屋資訊、打電話關心會員，種種的努力令住客會的會員增至3000人，繼續代表舊金山市低收入租客聲音，並為他們不斷爭取及發展更多可負擔房屋。回顧過去，在社區、民選官員和市民共同努力下，華埠慢慢地回歸正軌，盼今天能再次聚首一堂透過舉行慶祝父母親節午宴，助振興華埠。

市議會議長佩斯金向梁榮浩頒發獎狀，表彰社區住客聯合會。（受訪者供圖）
市議會議長佩斯金向梁榮浩頒發獎狀，表彰社區住客聯合會。（受訪者供圖）

社區住客聯會主席梁榮浩表示，社區住客聯會從2020年初通過理事會的表決，同意把所有大小會議、集會、餐飲、郊遊暫停，改為視頻開理事會，用電話問候、「住客之聲」刊物和會員聯繫，派發防疫物資、餐票給會員。今年社區住客聯會成立36周年，會員從成立日只有幾十人到目前發展到3000多人，特別是防疫期間，發展新會員800多人。住客會在組織、教育、宣傳，反抗逼遷扮演關鍵角色，支持華裔參政議政，關心民計、民生，為社區做了大量工作。

市議會主席佩斯金（Aaron Peskin）致詞表示，社區住客聯會促使他為散房和低收入家庭提出最好的法案。經過三年多的疫情，很高興看到社區住客聯會成員今天聚集在一起。他們「團結就是力量」的座右銘，很貼切地代表華埠歷來的精神，也影響市政府部門，為弱勢社群提供資源，及幫助整個華人社區，起到至關重要的作用。

市府律師邱信福表示，36年來通過巨大的基層組織和領導，住客聯會一直為美國最古老的移民社區的老年人和租戶代言。作為一名代表租戶、移民和老年人的民選官員，他的大部分工作都受到了住客聯會的啟發。「在今天的雙親節活動中，我們向我們的母親、父親和祖父母致敬。他們為我們的社區和下一代未來辛勞付出。」

華協中心主任楊重賢稱讚住客聯會多年來為舊金山華埠民眾服務，而且帶領華埠居民，勇敢地提出自己的意見和建議。

多位官員代表分別致詞，慶祝聯會成立36周年及各位會員回歸到實體互助會議。安老自助處行政主任鍾月娟、社區青年中心行政主任溫靜婷、華人進步會行政主任劉茂琦、社區住客聯會兩百多名住客理事等共同出席慶祝活動。

舊金山社區住客聯合會慶實體會議回歸，官民同歡。（受訪者供圖）
舊金山社區住客聯合會慶實體會議回歸，官民同歡。（受訪者供圖）

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